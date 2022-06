Más de 16.000 monotributistas del Mides le deben al BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza la condonación de las deudas de los beneficiarios del monotributo social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La medida se estudia en el marco de que, si tienen pagos pendientes, deben saldarlos para volver a la actividad. Así lo afirmó este miércoles la directora de asesoría tributaria, Pía Biestro, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En pocas palabras, el monotributo social Mides es un régimen especial para las personas que producen, comercializan bienes o prestan servicios, y están en hogares por debajo de la línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad social.



Esta parte de la población tiene la posibilidad de tener cobertura médica a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) si realiza un pago adicional. Además, tienen acceso a otros derechos como licencia por enfermedad y subsidio transitorio por incapacidad parcial, así como también beneficios de jubilación y pensión.



Biestro explicó que las personas tributan solo los “meses en que se registra actividad efectiva”. Y, además, el Banco de Previsión Social (BPS) “instrumenta un mecanismo para facilitar la declaratoria de suspensión de actividad”. Entonces, si así lo quieren los beneficiaros, pueden hacer el trámite y no aportar a la prestación tributaria unificada durante ese periodo.



Una vez que el contribuyente adeuda dos meses consecutivos, el BPS les da baja de oficio para que no acumulen saldo negativo. Después, cuando quieren reactivar la actividad tienen que saldar la deuda con el organismo, indicó Biestro.

En ese marco, el MEF analiza la “posibilidad de condonar la deuda a aquellos que se encuentran con inactividad y que quizás tengan el problema de no poder volver a iniciar su actividad económica, producto de que no pueden saldar la deuda”, comentó. Y añadió: “Igualmente pueden acceder a los convenios de facilidades que tiene dicho banco, pero quizás el problema pueda venir por ese lado”.



A su vez, señaló: “Estamos analizando los números, la cuantificación de cuánto implicaría hacer esa condonación pero, para que tengan algún número al respecto, desde marzo de 2020 -fecha en la cual se declaró la emergencia nacional sanitaria-, tenemos 5.808 monotributistas Mides activos con deuda, de un total de activos -para que tengan una idea- que al día de hoy son 16.300 aproximadamente; 14.350 son inactivos, de los cuales 10.585 tienen deuda”. O sea que los que deben son, en total, 16.393. Igual solo se les perdonaría la deuda a los inactivos.



Por otra parte, contó que analizan un planteo que realizó un grupo de monotributistas sobre la “exoneración de aportes por un 50% por un período no menor a un año”. Para ello, “se solicitó la información” al BPS, quienes “están haciendo la cuantificación, ultimando los detalles”.



“Como decía la directora general de secretaría del Ministerio de Trabajo”, Valentina Arlegui -presente en la reunión de comisión-, “no todos los monotributistas Mides pagan lo mismo, depende de si eligen hacer o no aportes al Fonsa y también por el régimen de aportación gradual que tienen una vez que inician actividades gravadas”. Entonces, “debemos tener un poquito más de tiempo para que el BPS pueda hacer afinadamente los números y darles una respuesta respecto a ese tema”.

Microcrédito

Por otra parte, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, Carmen Sánchez, indicó en la misma sesión de la Comisión de Hacienda que tienen un convenio con el Mides por el que van a implementar una “línea de crédito” para este sector de la población a través de una “institución de microfinanzas”. Es una “línea de crédito que va a estar habilitada en todo el país”.



En ese sentido, señaló que los microcréditos “no deberían demorarse más de un mes”. Y añadió: “Es verdad que se ha demorado un poco, ya que comenzamos sobre fines del año pasado a negociar y, convenio mediante entre ambas instituciones, jurídicas y demás procedimientos que cumplir, ya estamos en junio y todavía no está operativo, pero ahora estamos en la etapa final; ya tenemos los fondos destinados desde el Ministerio a la Agencia; también están los fondos que la agencia complementa. O sea que esto es cuestión, diría, de algunas semanas y nada más”.

Los representantes del Ejecutivo asistieron a la Comisión de Hacienda en el marco del proyecto de resolución “Beneficiarios del Monotributo Social Mides”. En la exposición de motivos se explica que, “actualmente, muchas actividades económicas han vuelto a una situación de ‘casi normalidad’, sin embargo”, esta parte de la población se enfrenta a una “serie de dificultades para retomar sus actividades debido a la imposibilidad de realizar inversiones y el aumento de sus costos”. Y añade: “Según la Agrupación de Monotributistas, en un relevamiento realizado en marzo, de 300 solo el 20% se encuentra activo (con deudas). La gran mayoría manifiestan la persistencia en la baja de sus ventas e indican como una preocupación el aumento de los costos de los insumos”.