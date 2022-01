Casi la mitad de los paquetes de galletas incumple norma de etiquetado frontal, según MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El etiquetado frontal de alimentos, que señala bajo el diseño de octógonos negros productos con exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio, fue fuertemente discutido, sufrió modificaciones y hasta se prorrogó su obligatoriedad. Finalmente, desde el 2020 hasta ahora se lleva adelante una fiscalización del rotulado y el Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado los avances en los controles.

La cartera comunicó que se “definieron inicialmente dos etapas para la fiscalización”. En la primera se “fiscalizan en góndola únicamente los productos que en su envase no presentan rotulado frontal al momento de la inspección.



Para llevar un control, se creó una base de datos a partir de información de la composición nutricional de los alimentos solicitada a las empresas. En la primera fase también se identifican productos que no están en la lista y se pide a la compañía que envíe la información.

El MSP informó que se “identificaron un total de 307 alimentos que no contaban con octógonos. Las galletas y galletitas presentaron un 47% de incumplimiento, estando los datos de composición nutricional en la base”.



Asimismo, indicó que, “de los productos que no presentaban octógonos, y dependiendo de la categoría de productos fiscalizada, entre el 29% y el 62% no estaban en la base de datos de composición nutricional”.

Las intendencias realizan el trabajo de campo, que “consiste en el relevamiento en puntos de venta de mayor incidencia en cada localidad o departamento. Se identifica la presencia o no de rotulado frontal en los envases de alimentos y se registran los casos en los que se constata la ausencia del rotulado frontal. La información recabada por cada intendencia es digitalizada y se envía al MSP, responsable del análisis de los datos”.



Hay 12 intendencias que “se comprometieron a realizar el proceso de fiscalización, y de éstas, nueve han enviado datos de fiscalización del rotulado frontal en puntos de venta. Cada intendencia tiene asignado un grupo de alimentos, dentro de los priorizados a fiscalizar”, añadió.

Al mismo tiempo advirtió que “los resultados presentados no reflejan las 11 categorías priorizadas ya que algunas aún se encuentran en etapa de relevamiento y/o procesamiento. Al ser un proceso que dinámico, requiere un seguimiento estricto y sostenido en el tiempo, para lograr optimizarlo”.



“Se espera que el uso del rotulado frontal contribuya a una mejora de la calidad de la alimentación de la población, ya sea por una mejor selección de alimentos al momento de la compra, o por una mejora de la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos por la industria”, comentó.