Ministerio de Transporte y gremiales de carga mantienen diferencias sobre controles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El gobierno dio el primer paso para establecer una mesa de trabajo con los empresarios del transporte de carga terrestre y tratar de resolver algunos de los desafíos que enfrenta el rubro. Esto, en línea con el compromiso asumido por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte, José Luis Falero el pasado 25 de abril, luego de una reunión con transportistas en Torre Ejecutiva.

Con ese objetivo, ayer a la tarde se reunieron las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC, organización que nuclea a las principales asociaciones), así como también con otras gremiales del rubro de primer y segundo orden y representantes del sector de todo el país.



En el encuentro con los empresarios estuvo presente el ministro Falero; el director de Transporte, Pablo Labandera; y otro colaborador del MTOP.



Sin embargo, en esta primera instancia no participaron autoridades de otros ministerios y organismos del Estado, como sí preveía el acuerdo alcanzado en abril cuando la ITPC se había declarado en conflicto. En esa instancia, en línea con el reclamo de la integremial, el Poder Ejecutivo había definido la creación de una mesa de trabajo interministerial para poder encontrar soluciones integrales a los problemas estructurales del sector, la cual tendría al MTOP como articulador.

“En principio no se cumplió ese carácter interministerial. Inclusive cuando hicimos la apreciación sobre los temas salariales y (modificación de los esquemas actuales) de los laudos, la respuesta que tuvimos (del MTOP) fue muy fría”, dijo a El País el presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi.



La modificación del actual esquema salarial es uno de los principales reclamos del sector y afirman que este es “el verdadero problema de fondo” del transporte de carga.



Desde la ITPC entienden que es el MTOP el que debería involucrarse en solucionar ese problema, pero la postura de las autoridades de Transporte es que los aspectos salariales y laborales están por fuera de sus competencias y que por tanto, debe ser tratado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Nosotros aspiramos y vamos a insistir en que sea el MTOP el que articule para que se abran rondas de negociación y cambiar este tema. Queremos que el MTOP vea al sector como un mercado y no como algo que debe regular solo desde la óptica de sus atribuciones respecto al uso de las rutas”, afirmó Asumendi.



Según indicó el presidente de la ITPC, los temas en la reunión fueron “variados”, así como también lo fue la concurrencia. En el encuentro se trataron temas de gestión, inspección vehicular, control de las empresas, evasión fiscal en el sector y se habló sobre el nuevo sistema de control en el que trabaja el MTOP para monitorear el uso de las rutas que se hace por parte de los camiones de carga. Este buscará sustituir al anterior Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac).



Sobre el nuevo sistema, las autoridades del MTOP señalaron a los empresarios que próximamente van a brindar más detalles acerca del funcionamiento. Sin embargo, ayer ratificaron que -a diferencia de lo que preveía el Sictrac-, el objetivo que perseguirá el futuro sistema es el control de la utilización de las rutas para definir por dónde se da el tránsito del transporte y con qué cargas.



Este domingo El País publicó el estudio que el MTOP encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en julio de 2020, el cual constató que la evasión tributaria en el transporte de carga supera los US$ 120 millones por año, mientras que el 23% de los trabajadores de este rubro son informales.



La información publicada no cayó bien entre algunos transportistas, quienes entienden que la divulgación de estos datos dio una mala imagen del sector. En ese sentido, algunos de los participantes de la reunión manifestaron su molestia ayer y argumentaron que la evasión tributaria en el transporte de carga “forma parte de algo natural por la propia situación” del rubro y sus problemas estructurales.



La publicación de algunas de las conclusiones a las que arribó el estudio del BID, también reanudó la preocupación en el ámbito parlamentario. Eso llevó a que el diputado frenteamplista, Gustavo Olmos presentara ayer un pedido de acceso a la información al MTOP para acceder a una copia del informe, así como también para conocer “las medidas adoptadas” por las autoridades de dicha cartera y solicitó además que “se indique la fecha” en que la administracón recibió el estudio del BID.

Mercado y competencia

La investigación del BID -realizada por las consultoras Exante y AIC economia y finanzas- concluyó que “salvo alguna excepción”, el transporte terrestre de carga uruguayo “mantiene bajas barreras de entrada y salida”, por lo que el rubro se caracteriza por tener un “alto grado de competencia”.



Desde el sector empresarial, tanto la ITPC como la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), afirman que uno de los problemas centrales del rubro es la sobreoferta de camiones y la falta de un plan para sacar de circulación a los vehículos más antiguos. La preocupación refiere a que esa sobreoferta en la flota de camiones impacta en la ecuación económica de las empresas.



No obstante, el estudio del BID encontró que “la cantidad de (transportistas) oferentes del sector se reduce en parte, si se aumenta sustancialmente la complejidad en las operaciones de servicios de transporte”.

Es decir que “se puede afirmar” que la oferta del sector “está muy atomizada” en aquellos rubros que producen mercaderías cuyo transporte no es complejo, como por ejemplo en el caso de granos o ganado vacuno. En estos casos en los que “es fácil” lograr la adaptación de la flota para su transporte, se puede afirmar que “el grado de competencia es sumamente elevado”, señaló el estudio.



Sin embargo, ocurre lo contrario con aquellas cargas cuyo traslado es más complejo. Para cargas más específicas (cargas peligrosas o con tratamiento diferencial), “el nivel de competencia es levemente menor”, afirmó el documento.

Nuevo sistema de control

José Luis Falero

Ministro de Transporte

“La idea es ir en la dirección de tener una clara situación del tránsito, del transporte, del uso de la red vial, de temas que son indispensables para poder fijar políticas de Estado que tengan que ver con el cuidado adecuado y el mantenimiento de la red vial”, había dicho el ministro el año pasado, al comparecer en el Parlamento para explicar el objetivo del nuevo sistema de control.



Mauro Borzacconi

Presidente de Catidu

“El nuevo sistema implicaría ponerle un tag a todos los camiones, parecido al que se usa para el telepeaje. Eso daría información de los recorridos que hacen los camiones por algunas rutas nacionales. Pero con la cantidad de rutas y caminos de tierra que hay para evadir, el sistema no sirve ni te cubre de nada. Solo cubre a los camiones que van por determinadas rutas nacionales”.



Marcos Lombardi

Coordinador general del Sutcra

“El Sictrac no iba a ser el salvador de todas las situaciones de irregularidad que hay en el transporte de carga pero por lo menos buscaba atacar aspectos laborales. Este nuevo sistema solo le sirve al MTOP, no nos sirve a los trabajadores porque no va a dar datos sobre aspectos laborales y tampoco les sirve a los empresarios para disminuir la competencia desleal”.

Habrá próximas reuniones

El presidente de la ITPC señaló a El País que la reunión de ayer fue la primera de otras instancias que se prevén para más adelante. “Quedaron en convocarnos a la brevedad. En las próximas reuniones se van a armar grupos diferentes para trabajar los temas por separado y más en profundidad”, afirmó Asumendi. Desde la ITPC entienden que el objetivo de estas reuniones es encontrar soluciones integrales al sector, por lo que creen que es necesario que se involucren otros Ministerios y organismos del Estado. Ese carácter interministerial “no se cumplió ayer pero vamos a ver, hay que darles tiempo. Quizás en las proximas instancias se cumpla con eso. Nos dijeron que habían llegado apretados a la reunión por la (presentación del proyecto de ley de) Rendición de Cuentas”, dijo el empresario.