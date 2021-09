El Ministerio de Transporte busca formalizar el transporte de carga y anunció medidas de apoyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que uno de sus principales objetivos es formalizar el transporte de carga. Para lograrlo trabaja en diferentes medidas como la implementación de un control satelital, la obligatoriedad de la guía de carga electrónica y apoyos a los transportistas que hoy están bajo situación de informalidad.

Según explicó el ministro de esa cartera, José Luis Falero, entrevistado en el programa Quién es Quién de Televisión Nacional y Diamante FM, “Uruguay tiene que seguir avanzando hacia la formalización” porque si bien “ha habido algún avance, hay mucha informalidad todavía”.

De acuerdo con Falero, desde el MTOP se apoyará mediante préstamos y otro tipo de financiaciones a los transportistas de carga que hasta el momento “no han podido acceder a la formalidad”. Entre algunas de las medidas anunciadas, el ministro destacó que la cartera brindará apoyo financiero para que los informales puedan acceder a la renovación de flota. “Tenemos que ayudar a la persona que no ha logrado acceder a la formalidad en un vehículos que pueda lograrlo porque también su fuente laboral está ahí”, indicó Falero.



Al ser consultado sobre la posible implementación del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del transporte, Falero manifestó su desacuerdo con el mecanismo de control que había sido diseñado en el anterior gobierno. “Lo que le corresponde al Ministerio es identificar la carga que transita por rutas nacionales y departamentales, eso nos permitiría invertir de acuerdo a la necesidad real que se tiene en la vía nacional, con esa idea sí estoy de acuerdo, no con lo anterior”, indicó Falero. “El Sictrac era más un control de todos los temas articulados, casi una caza de brujas”, agregó el jerarca.



Por otra parte, el ministro anunció que con el objetivo de reducir los siniestros de tránsito, se agregarán aproximadamente 20 nuevos radares que controlen la velocidad en zonas urbanas y rurales. “Se está haciendo un llamado a licitación a través de la Corporación Vial para (colocar nuevos radares) en distintos puntos críticos del país, en coordinación también con las intendencias”, señaló.



En relación a las multas, Falero explicó que trabajan en un plan que implicará que el MTOP se encargue de la colocación de los radares y las intendencias de su mantenimiento y recaudación.



“Hay intendencias que han pedido que (lo que se recaude por multas de) ese radar pueda ser un aporte para la zona rural y no lo veo mal porque no es el objetivo nuestro recaudar sino que se reduzca la velocidad”, explicó.

