Mínimo aumento del tipo de cambio

Tras haber retrocedido un 0,13% en las dos jornadas previas, el tipo de cambio retomó ayer la senda alcista, con un mercado que estuvo algo más comprador y que se mantuvo atento a los avances del dólar tanto en Brasil como en Argentina.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 31,834 en promedio, un 0,08% por encima de la media del miércoles. En este nivel, la divisa acumula un alza de 2,66% en el mes y de 6,56% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) subió cinco centésimos la pizarra hasta $ 31,35 y $ 32,35, compra y venta respectivamente.

Agentes cambiarios consultados dijeron a El País que el mercado local estuvo más expectante con la evolución del dólar en la región.

En Brasil, la divisa subió 1,38% a 4,049 reales y en Argentina avanzó 0,8% a 15,03 pesos argentinos, en una jornada en la que el Banco Central intervino por primera vez desde que se eliminó el cepo para frenar el ritmo alcista.

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