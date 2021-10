Microsoft superó a Apple y se convirtió en la empresa más valiosa de Wall Street

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fabricante de iPhones Apple perdió el viernes su lugar como la mayor empresa por capitalización bursátil de Wall Street, sitio que ahora ocupa Microsoft, tras una caída de precio de las acciones del fabricante de la manzana.

Hacia las 15H00 GMT (12:00 de Uruguay) la acción de Apple perdía 3,52% a US$ 147,14, con lo que su valor en bolsa quedaba en US$ 2,415 billones.



En tanto Microsoft, cuyas acciones subieron tras sus resultados del tercer trimestre, registraba una capitalización bursátil de US$ 2,453 billones.



Es la primera vez desde julio de 2020, cuando el sector de la tecnología atraía a multitud de inversores en medio de la pandemia y los confinamientos, que Apple cedió su lugar, según datos de la agencia Bloomberg.



Microsoft había alcanzado en junio el segundo lugar en este ránking.