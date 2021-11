Mercado Libre recauda US$ 1.550 millones en venta de acciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mercado Libre, la empresa de comercio electrónico más grande de América Latina, recaudó US$ 1.550 millones en una oferta de un millón de acciones, informó este martes Bloomberg.

La empresa había anunciado más temprano que ofrecería las acciones a US$ 1.550 cada una. Por otra parte, había dicho que usaría los ingresos netos de esta oferta para "fines corporativos generales".

La última vez que Mercado Libre vendió acciones fue en marzo de 2019. En esa instancia recaudó US$ 1.900 millones a través de una oferta pública que incluyó una inversión directa de compañías como PayPal Holdings Inc, recordó Bloomberg.



Luego, a principios de 2021, la "compañía vendió US$ 1.100 millones en bonos que incluían un tramo de US$ 400 millones de bonos sostenibles. En ese momento, la empresa dijo que parte de las ganancias se utilizaría para la expansión de su flota de logística eléctrica", añadió.