Mercado empeora perspectivas sobre caída de economía brasileña

Analistas y operadores estiman que la economía brasileña caerá 3,6% este año en un reajuste a la baja de una previsión anterior, según el informe Focus del Banco Central divulgado hoy lunes.

El centenar de analistas y operadores de mercado consultados semanalmente por el Banco Central preveía hace siete días que el PIB caería 3,54%. Para 2017, la estimación actual de Focus es un crecimiento de 0,44%.

El Fondo Monetario Internacional prevé una caída de 3,5% del PIB este año y crecimiento cero en 2017, según sus últimas estimaciones divulgadas en enero pasado.

El PIB brasileño cerró 2015 con una contracción de 3,8%. Con la caída de este año, la mayor economía de América Latina anotará su primer bienio recesivo desde los años 1930.

Sin capacidad de ahorro, Brasil debió asumir el año pasado el golpe de que las tres grandes calificadoras de riesgo internacionales bajaran los bonos brasileños a la categoría basura.

El oscuro panorama brasileño incluye además una severa crisis política que tiene acorralado al gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff, enfrentada a la posibilidad de un juicio de destitución en el Congreso.

El escándalo de corrupción en Petrobras, el desempleo y la inflación en aumento son otros factores que agravan esta crisis política y económica, tras los 13 años del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder.

El boletín Focus estimó además que Brasil registrará una inflación de 7,43% este año, bajando de los dos dígitos, con una leve mejora respecto a la previsión anterior, de 7,46%.

El país que este agosto acogerá los Juegos Olímpicos cerró el año pasado con la inflación más alta desde 2002, empinada en 10,67%.



Nelson Barbosa, ministro de Hacienda de Brasil, Foto: Reuters

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