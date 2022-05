El MEF revisó al alza necesidad de financiamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó ayer a través de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) que las necesidades totales de financiamiento para 2022 se revisaron al alza en US$ 153 millones. Por tanto, las necesidades de fondeo pasaron de US$ 4.135 millones proyectados en febrero de 2022 a US$ 4.288 millones.

De acuerdo con el reporte, el déficit fiscal (déficit primario más pago de intereses) representa el 48% de las necesidades de endeudamiento, mientras que las amortizaciones representan 42% del total. En tanto, el monto restante refleja la acumulación prevista de activos financieros del gobierno, señaló el reporte.



En lo que refiere a las fuentes de financiamiento, la emisión total de bonos (en el mercado doméstico e internacional) se proyecta en US$ 3.714 millones. Según el reporte, los desembolsos de préstamos con organismos multilaterales se estiman en US$ 450 millones durante este año.

Por otra parte, también se incrementó el endeudamiento neto (emisión de deuda bruta, neto de amortizaciones y de acumulación de activos financieros) del gobierno proyectado, el cual ascendió a US$ 1.950 millones (mayor a la estimación previa de US$ 1.846 millones). El tope legal del endeudamiento neto es de US$ 2.100 millones para este año, menor al tope ampliado de US$ 2.990 millones establecido para el año pasado, indicó el informe del MEF.



En relación al stock de deuda, al cierre del primer trimestre de este año, el stock de deuda bruta del gobierno se estimó en 62% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, lo que significó un aumento de 2,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con fines del año pasado. En cambio, la deuda neta estimada se mantuvo estable en 55% del PIB en comparación con el cierre del año pasado. La proporción de deuda en moneda local, en el total del portafolio, se incrementó más de 4 puntos porcentuales en comparación al cierre de 2021, a 51,5%.



Por otro lado, el informe de la UGD señaló en cuanto a las estrategias de financiamiento y de gestión de deuda este año, que desde el MEF se enfocarán en seguir impulsando el desarrollo del mercado doméstico de bonos. “La UGD mantendrá la flexibilidad en el programa de emisiones de Notas del Tesoro en moneda local”.

Además, planean “alinear el programa de financiamiento soberano con el cumplimiento los objetivos ambientales del país bajo el Acuerdo de París, fortaleciendo aún más el compromiso del país para combatir el cambio climático y preservar el capital natural y la biodiversidad”, concluyó el informe.