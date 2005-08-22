Lula confirmó en su cargo a Palocci

AFP

El ministro brasileño de Hacienda, Antonio Palocci, recibió el respaldo del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, reveló ayer el propio funcionario en una conferencia de prensa en la que descartó cualquier cambio en la política económica.

"Lula no desea que salga del Ministerio de Hacienda, dijo que no autorizará mi apartamiento ni siquiera temporal", aseguró Palocci, quien ayer temprano conversó telefónicamente con el mandatario sobre su situación ante las denuncias de corrupción en su contra.

El ministro fue acusado el viernes por Rogério Buratti, un ex asesor suyo cuando era alcalde de la ciudad de Ribeirao Preto (estado de Sao Paulo), de haber recibido cuando desempeñaba ese cargo sobornos mensuales de 50.000 reales (U$S 20.800 dólares actuales), de una empresa de recolección pública de basura.

Ese dinero, recogido en 2001 y 2002, era luego derivado al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, según Buratti.

El mismo viernes Palocci negó esas acusaciones que, apenas conocidas, provocaron una caída de la Bolsa de Valores y del real.

En la conferencia de prensa de ayer volvió a negar categóricamente la denuncia de su ex asesor. "Recibí contribuciones para mi campaña, esas contribuciones están contabilizadas y no fueron pasadas al Partido de los Trabajadores", dijo.

"Estoy absolutamente tranquilo porque sé lo que hice y lo que no hice, como alcalde de Ribeirao Preto", agregó Palocci, cuya gestión al frente de la economía brasileña le ha hecho ganar la confianza de empresarios e inversores.

El ministro además afirmó que está dispuesto a colaborar con cualquier instancia jurídica o de la República (como las comisiones del Congreso que investigan las denuncias de corrupción contra el PT) para aclarar cualquier hecho.

Palocci también descartó que por causa de la crisis política que desde mayo pasado enfrenta el país por las denuncias contra el PT, vaya a cambiar la política económica que puso en marcha el presidente Lula desde su llegada al poder, en enero del 2003.

"No es necesario que la política económica sea más ortodoxa por causa del momento político", dijo al responder una pregunta en ese sentido, luego de advertir que tampoco, por la misma causa, el gobierno está pensando en flexibilizar la política de severo ajuste fiscal.

"Esta política económica es garantizada por el presidente Lula", indicó, tras señalar que luego de 30 meses de gestión del gobierno y de su cartera, la economía brasileña alcanzó la solidez.

"Estoy seguro que esta crisis, sea cual sea el resultado y alcance a quien alcance, no afectará los pilares de la economía brasileña", dijo.

Palocci además consideró que la solidez que ha alcanzado la economía brasileña no depende de él pues, insistió, la economía depende de una política, y ella es garantizada por el presidente Lula y por un equipo.

"Por eso puedo salir (del cargo de ministro de Hacienda) en cualquier momento", añadió.