Los cambios que hizo el Ministerio de Trabajo en el régimen especial de seguro de paro

RESOLUCIÓN

En una nueva resolución el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó cambios en el régimen de subsidio por desempleo que se creó por el impacto del COVID-19.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social extendió el plazo del régimen especial de subsidio por desempleo hasta el 31 de mayo del presente año. La cartera lo creó el 18 de marzo y, en esa instancia, estableció que regía por 30 días. La norma fue consecuencia del impacto que tuvo el COVID-19 en el mercado laboral.

Además, se realizaron dos modificaciones al régimen. En la anterior resolución se explica que están bajo esta modalidad "los trabajadores en suspensión parcial por reducción del número de días de trabajo mensual con un mínimo de seis jornales". En la nueva disposición se agrega un máximo de 19 jornales.

Luego, siguen amparados aquellos que vieron una reducción en un 50% o más de su horario habitual de trabajo.

En un segundo lugar, hubo un cambio sobre el monto que recibirá el beneficiario. En la nueva resolución se especifica que "en ningún caso será inferior al 75% del promedio de las remuneraciones mensuales percibidas en los últimos seis meses, incluyendo la suma nominal abonada por el empleador por el periodo efectivamente trabajado".

Asimismo, mantiene de la disposición del 18 de marzo que “el monto de la prestación será equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, calculado en forma proporcional al período amparado por el subsidio”.