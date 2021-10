El libro de la polémica y la institución ejemplo de cómo debería funcionar el Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presentación de un libro -que estuvo precedido de polémica por lo ocurrido cuando estaba terminado- fue el puntapié ayer para que una institución pública con 54 años sea hoy ejemplo de profesionalismo, gobernanza y rigurosidad en el Estado.

Se trata del Banco Central (BCU) una institución que tiene por cometido el control de la inflación, la emisión de la moneda uruguaya, la regulación y supervisión del sistema financiero, entre sus cometidos centrales y que nació de una forma bastante particular. Todo eso está contado en el libro “Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central del Uruguay”, escrito por los economistas Ariel Banda (ocupó varios cargos en el BCU, entre ellos el de subgerente general) y Julio de Brun (fue presidente del BCU), el politólogo Juan Andrés Moraes (doctor en Ciencia Política por la University of Notre Dame) y el economista Gabriel Oddone (doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona) quien además coordinó el trabajo.



¿Por qué el libro recientemente publicado estuvo envuelto en una polémica? El BCU llamó a licitación en 2014 para encargar una investigación sobre su historia con motivo de celebrar los 50 años en 2017. Se presentaron dos propuestas: una la mencionada conformada por la Universidad ORT y la otra por un equipo de Pro Fundación para las Ciencias Sociales. El directorio de la época, presidido por Mario Bergara, adjudicó ambas.



Sin embargo, en 2017, el directorio del BCU decidió no darles una divulgación masiva e incluyó los trabajos finales de ambos como un ítem más (entre varios) en un subsitio del 50° aniversario dentro de su web oficial.

Ayer quienes expusieron en la presentación, hicieron referencia a este hecho. Fue recién este año, que el directorio presidido por Diego Labat, autorizó la publicación del trabajo como un libro. La Universidad ORT y Banda Oriental fueron los encargados de hacerlo.



En la presentación, celebrada ayer en el edificio 19 de Junio del Banco República (BROU), Labat dijo que “un libro de estas características y esta calidad era necesario que tuviera mejor y mayor difusión que la que ha tenido hasta ahora” y que es un “muy buen trabajo”.

También el presidente del BROU, Salvador Ferrer hizo mención a esta polémica, al decir que la obra “cuenta ahora con el beneplácito del BCU para su presentación” y “merecidamente está viendo la luz en estos días”.

Génesis.

El BCU es un caso particular dentro del Estado uruguayo. “Nace un poco tarde en la historia de América Latina” donde los bancos centrales se iniciaron en la década del 30, y cuando finalmente fue constituido en 1967 fue a través de la Constitución, “sin local, sin presupuesto y sin carta orgánica” dijo Enrique Iglesias que fue su primer presidente y que participó de la presentación del libro vía videollamada desde Madrid.



Oddone planteó que el BCU es una institución “jalonada por las crisis” y dijo que “la crisis del 65 provocó su fundación”, la “crisis del 82 tuvo un aspecto fundacional, porque en parte, gracias a ella la democracia retornó más rápido” y “la crisis de 2002 nos puso al borde del abismo” y permitió aprender “lecciones” como “el abandono del ancla cambiaria” y el “reforzamiento de la autonomía y la independencia del BCU”.

Banco Central del Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.

En ese sentido, Oddone planteó que en 2002 se respetó a cabalidad lo dispuesto en la primera carta orgánica del BCU (del año 1995) que impedía que el Central diera financiamiento al fisco. “Puede sonar frívolo o tecnócrata, pero veamos lo que sucede en la orilla de enfrente”, añadió.

Ejemplo.

El presidente actual del BCU indicó que “en tiempos que muchas instituciones del país están cuestionadas, el Central es una institución ejemplo en Uruguay” por su “gobernanza” y “profesionalismo” entre otros aspectos.



“Es un ejemplo a tomar” y “si tuviéramos muchas de las virtudes del BCU en otras instituciones públicas, el Estado funcionaría mejor”, planteó.



“El BCU es una institución ejemplo, pero no tenemos que tener la autocomplacencia de que llegamos al último estadio” ni “el conformismo” ya que “hay muchos deberes por hacer” y “cosas a mejorar”, afirmó Labat.



Así, dijo que en el libro se ve que “a los tomadores de decisiones les cuesta ver más allá del entorno” y ejemplificó que “en los 60 las discusiones eran sobre el control de cambios” y nadie planteaba otra alternativa. “Hoy a nadie se le ocurriría discutir sobre control de cambios”, dijo.



En tanto, Oddone señaló que el BCU es un ejemplo en cuanto a la “profesionalización de los funcionarios públicos” y constituye una “referencia” para los economistas. Muestra “cómo cuando hay mecanismos de carrera (funcional), se construye institucionalidad”, añadió.

Gabriel Oddone. Foto: Leonardo Mainé

Iglesias recordó que “casi todos los presidentes” del Central dieron “impulso” a la “formación de sus recursos humanos” y la institución fue “innovadora” en “financiar el estudio en el exterior” de sus funcionarios.



En ese sentido, Labat se refirió al “derrame” que hace el BCU “un poquito más allá de lo que le manda la ley” y puso como ejemplo la “formación de profesionales en economía”, no solo a través de lo que citaron Oddone e Iglesias, si no también con jornadas académicas, trayendo referentes económicos a nivel mundial, promoviendo la investigación.



Oddone concluyó que el Central está “lleno de ejemplos que se podrían exportar a otras experiencias” dentro del Estado como el ser “una institución seria, rigurosa, que trabaja sin importar el gobierno de turno”.



Como muestra, ayer en la presentación del libro estaban los expresidentes Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) y José Mujica (Frente Amplio), el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el dirigente sindical Richard Read además de técnicos y extécnicos del BCU y economistas.