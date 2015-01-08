Leve suba del petróleo que compra Ancap

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, continuó el miércoles su tendencia a la baja hasta niveles no vistos desde 2009 al cotizar durante la jornada por debajo de los US$ 50 dólares el barril, por el exceso de producción y la debilidad de la demanda. No obstante terminó con un alza de 0,09%

El petróleo del mar del Norte llegó a descender a media mañana en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres a US$ 49,66 , una cifra no vista desde mayo de 2009, pero poco después se recuperó para situarse en la barrera de los US$ 50.

El Brent acabó la sesión en el ICE en US$ 51,15, un ligero incremento del 0,09% respecto al cierre del martes.

El crudo del mar del Norte había comenzado la jornada con tendencia a la baja al situarse en la apertura a US$ 50,29, un 1,5% menos que al cierre de la jornada anterior, pero desde mediados del año pasado el valor del oro negro se ha depreciado un 50%.

Esta fuerte caída, que podría continuar en los próximos meses, según los expertos, afectó a los valores de las petroleras que cotizan en la Bolsa de Londres, como Royal Dutch Shell y BP, cuyas acciones sufrieron una caída del 2% a media mañana de la jornada bursátil, pero después se recuperaron.

De hecho, ambas acabaron con ganancias, del 1,30% y el 0,69% respectivamente.

Aunque la tendencia a la baja del Brent comenzó a mediados de 2014, la caída se ha acentuado tras la reunión semestral que mantuvo el pasado 27 de noviembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que decidió mantener los actuales niveles de producción, en unos 30 millones de barriles diarios.

Algunos miembros de ese cártel, como Venezuela, pedían una reducción para equilibrar los precios del crudo, pero Arabia Saudí, principal exportador mundial, decidió seguir con los mismos niveles y no parece que vaya a cambiar su política, según los expertos.

El analista Virendra Chauhan, de la empresa británica Energy Aspects, dijo hoy a Efe que "no hay una razón nueva" para la fuerte tendencia a la baja vista estos días.

"Son las mismas que las que había en la segunda mitad de 2014", insistió Chauhan, que se refirió a la falta de un acuerdo para recortar la producción sin un incremento de la demanda.

Según el analista, "es difícil predecir en qué punto (el crudo) dejará de bajar y, después, cuánto subirá", explicó Chauhan, que advirtió de que "no hay nada" en este momento que "detenga" una mayor caída de los precios en los próximos meses.

"El sentimiento es el mismo. No hay cambio en los (aspectos) fundamentales", subrayó el analista.

El actual ritmo de oferta no corresponde con la compra de petróleo por parte de los países consumidores, que han adquirido menos crudo mientras hay inquietud sobre la recuperación de la economía global, de acuerdo con los expertos.

Los analistas han subrayado que varios países de la OPEP, como Irán, Irak, Libia y Nigeria dependen mucho de los ingresos del petróleo para mantener en marcha el país, por lo que resulta difícil que se pongan de acuerdo en reducir la producción.

"Sin señales de que la OPEP haga nada sobre el exceso de producción, parece probable que veremos más retrocesos hacia la cifra de los 40 dólares el barril en las próximas semanas", dijo hoy a la BBC el analista de la empresa CMC Markets Michael Hewson.

A raíz de esta caída, los precios de los carburantes han retrocedido en el Reino Unido.

En ese sentido, el ministro británico de Energía, Ed Davey, dijo hoy que el Gobierno observará como un "halcón" a las compañías energéticas para asegurar que los retrocesos en los precios mayoristas son pasados rápidamente a los consumidores.

No obstante, el jefe del Tesoro, Danny Alexander, ha expresado su inquietud por la situación del petróleo en el mar del Norte porque la debilidad de los precios del crudo está afectando a este importante sector del Reino Unido.



Pozo de petróleo. Foto: Reuters

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