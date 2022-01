¿Cómo les fue a los shoppings en Uruguay y qué expectativas tienen para este año?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un año más, la pandemia marcó el nivel de actividad comercial de los shoppings. Aunque cada establecimiento vivió una realidad diferente, todos se vieron impactados por el aumento de casos que hubo en el primer semestre de 2021. El País habló con varios gerentes de centros comerciales sobre cómo fue el año y qué esperan para 2022.

El gerente general de Tres Cruces, Marcelo Lombardi, dijo a El País que es muy difícil evaluar el año pasado como un todo porque hubo situaciones diferentes en el correr de los meses. En marzo y abril tuvieron una cantidad baja de visitas y, por lo tanto, de facturación. En mayo, al mismo tiempo que la “situación (sanitaria) empezó a revertirse, comenzó a registrarse un crecimiento fuerte en el tráfico y el nivel de venta”. Después, sobre el final del año, “se alcanzaran niveles cercanos a los valores prepandemia en términos reales”.



Por su parte, el gerente general de Punta Carretas, Jose Ignacio Morales, indicó que en el centro comercial “los niveles de ventas de 2021 experimentaron un crecimiento cercano al 50% respecto de 2020, lo que no debe sorprender ya que incluye casi tres meses adicionales de venta que el 2020”, ya que los shoppings habían estado cerrados.



Morales entiende “importante destacar que el benchmark utilizado para medir la evolución real de la performance son los resultados del 2019, es decir previo al inicio de la pandemia. Respecto de esto último las ventas netas de retail han experimentado una importante recuperación”. Sin embargo, aún tiene una serie de categorías como la venta de comida y bebidas y el entretenimiento que “muestran señales de recuperación pero que siguen con resultados por debajo de lo esperado o previo al inicio de la pandemia”.

¿Cómo terminó 2021?

“Las ventas netas de retail en los meses de noviembre y diciembre experimentaron crecimientos entre el 15% y el 20% versus 2019 en precios constantes” (descontada la inflación), indicó.



En el caso de Portones Shopping, cerró el año con una suba de 22% sobre 2020 y un 3% arriba de 2019, ambos en valores constantes. Al mismo tiempo, hubo un 24% menos de visitas en 2021 en comparación a 2019. Su gerente general, Neslon Barreto, explicó a El País que las personas pasearon menos y minimizaron las idas al establecimiento al concentrar las compras.



Por otra parte, el gerente general de Nuevocentro Shopping, Alex Malachowski, contó que el abril de 2021 fue el “peor mes de los últimos tiempos”, algo que cree que sucedió en todo el mercado a nivel general. Después de ese mes se registró un crecimiento “siempre con más de dos dígitos con respecto a 2020” y el cierre del año fue levemente inferior a 2019 en pesos constantes.

Desde Costa Urbana, su gerente general Alberto Gosswiler contó que abril fue un “mes duro desde el punto de vista comercial”. Al igual que los otros centros, a partir de mayo empezaron con una recuperación constante y entiende que el Día de la Madre marcó un quiebre en el bajo nivel de actividad. En el último cuatrimestre hubo una “consolidación” y llegaron a niveles previos a la pandemia, salvo en los sectores como el entretenimiento y la gastronomía.



En Las Piedras Shopping, en enero y febrero vieron niveles que se aproximaban a los previos a la pandemia. Sin embargo, el incremento de casos y el exhorto del gobierno de sacar de actividad a las plazas de comidas y los cines los impactó, ya que “son anclas importantes de los centros comerciales”, explicó su gerente general, Martín Fodere.

¿Cómo siguió el año?

En julio volvieron a una fase de recuperación, en octubre y noviembre tuvieron buenos resultados, y diciembre fue un “buen mes, prácticamente en el orden de lo que fue diciembre 2019”, añadió.



Al norte del país, en Salto Shopping y Paysandú Terminal Shopping se vio un crecimiento de la facturación en 2021 y en diciembre se superó la venta que se tenía previo a la pandemia en términos constantes, comentó Luis Zuñiga, gerente de ambos centros comerciales.



Al suroeste, Antonio Di Iorio, gerente de Colonia Shopping, indicó que “para poder analizar el nivel de ventas del año 2021 tenemos que dividirlo en tres períodos. El primero involucra los meses de enero y febrero en los cuales se registró una caída promedio de ventas del 24% en comparación a los mismos meses del año 2020”.



“El segundo es de marzo a junio 2021, que es difícil de evaluar comparándolo con el año 2020 dado que en éste se produce el cierre del shopping (mes de marzo) y su reapertura (mes de junio). Y el tercer período, julio a diciembre 2021, nos encuentra en una recuperación paulatina logrando un promedio de crecimiento del 18% en las ventas comparadas con el año 2020”, comentó.

Por último, señaló que sobre fines de 2021 “se alcanzaron niveles de venta previos a la pandemia”.

La apertura de fronteras terrestres argentinas



Previo a que Argentina abriera sus pasos de frontera con Uruguay, se habló mucho sobre el impacto que podría sufrir el comercio en las zonas fronterizas. Al norte, Zuñiga contó que no hubo una afectación porque, para ir de Salto a Concordia y de Paysandú a Colón, el país vecino exige un test PCR (algo que dejará de hacer para vacunados). A su vez, hay restricciones para entrar al país en términos de cupos y horarios. No obstante, aclaró que es una preocupación que tienen y que, si la situación cambia, verán qué hacen.



Por su parte, el gerente general de Colonia Shopping recordó que 2022 los “encuentra con fronteras abiertas, situación que para la ciudad de Colonia del Sacramento es muy importante. Si bien el cambio no nos favorece, apreciamos un incremento paulatino de visitantes extranjeros, sobre todo argentinos. Esto nos permite tener cierto grado de optimismo en que la situación seguirá en franca mejoría y que los próximos meses iremos mejorando el nivel de la economía”.

Las previsiones para 2022 de los gerentes.

Saber qué va a pasar en 2022, cuando continúa la incertidumbre por la pandemia y siguen los problemas en el comercio internacional, es algo complejo.



El gerente general de Portones Shopping no cree que sea un año excelente porque, más allá del covid-19, hay problemas a nivel mundial que van a conspirar contra el comercio. Como ejemplos brindó la falta y la tardanza en la entrega de productos, y los costos de los fletes marítimos.

En esa línea, contó que hubo mercadería que llegó un poco más tarde de lo previsto a fines de 2021 y que Uruguay, al ser un mercado chico, se encuentra en desventaja frente a los grandes.



Por su parte, el gerente general de Nuevocentro contó que “para los comerciantes hubo dificultades bastante importantes en la cadena logística, en las importaciones” en 2021. “Además de encarecerle la logística los fletes, por ejemplo, los tiempos de respuesta en las importaciones y fletes los perjudicaron bastante. Aquellos que habían logrado superar la barrera logística seguramente lograron vender un poco mejor porque tenían mercadería. Estuvieron más abastecidos y pudieron dar una oferta mejorada”.



En Las Piedras Shopping esperan para 2022 la “recuperación plena de los niveles prepandemia”. Entienden que deberían llegar a la facturación previo al covid a partir del segundo semestre. La cantidad de casos que hay en enero, a causa de la ómicron, “no tiene el mismo efecto sobre el comercio, por lo menos hasta ahora”, que la ola anterior. Antes eran curvas opuestas: cuando subían los casos de covid, la actividad disminuía.