¿Cómo les fue a las grandes minoristas del mundo en el último año?

A nivel mundial, y después de dos años de desafíos causados por la pandemia de covid-19, el sector minorista espera su recomposición para este 2022, según el informe de Deloitte, “Potencias globales del comercio minorista 2022. Resiliencia a pesar de los retos” al que accedió El País.

Las 250 empresas minoristas más grandes del mundo generaron US$ 5,11 billones en ingresos totales durante el año fiscal comprendido entre el 1° de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 y registraron un crecimiento interanual de 5.2%, frente al mismo período entre 2019 y 2020. Sin embargo, 69 empresas reportaron ventas decrecientes, lo que significó 14 más que en el período anterior.



“A pesar de que es un año de ajustes económicos y de nuevos comienzos, las ventas del sector minorista parecen estar en una trayectoria ascendente, con innovación en lo digital y en la sostenibilidad como los puntos más importantes frente a la disrupción e incertidumbre actual.”, señaló Evan Sheehan, líder de Ventas Minoristas, Ventas al Mayoreo y Distribución en Deloitte Global.

“Desafortunadamente, el entorno agitado parece que estará por un tiempo más, así que la anticipación de las necesidades de los consumidores nunca ha sido más crítica”, agregó.



A su vez, en lo que respecta a las 10 minoristas más grandes del mundo (el ‘Top 10’), las compañías estadounidenses continúan dominando la clasificación, con siete de 10 empresas en este listado, mientras que se encuentran dos alemanas y una china (siendo la primera vez que entra en el ranking, una empresa minorista de este origen).



En los 12 meses entre el 1° de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, el minorista digital de China, JD.com, y el minorista estadounidense Target, ingresaron a la clasificación del ‘Top 10’, desplazando a CVS y Tesco.

El informe también revela que, impulsado por un comportamiento del consumidor “cada vez más consciente” relacionado a temas ambientales y sociales, las regulaciones gubernamentales y las actitudes de los inversores, los minoristas, a nivel global, están redireccionando sus esfuerzos e inversiones de planeamiento estratégico hacia el crecimiento sostenible y responsable.



En este sentido, uno de los principales motores detrás de este enfoque en temas ambientales y sociales, es el surgimiento del “consumidor responsable’”.



“Los consumidores -en particular los millennials y aquellos de la Generación Z- están mostrando un fuerte interés en la sostenibilidad, por lo que esperan lo mismo por parte de las empresas con las que interactúan”, señala el informe.



A su vez, el informe destaca que el 55% de los consumidores encuestados habían comprado un producto o servicio “sustentable” y el 32% mencionó haber pagado más por este tipo de productos.

En tanto, la categoría más grande de compras sustentables fue “alimentos y bebidas”, que significó un 42%, seguido por “productos del hogar”, que obtuvo el 25% de las respuestas.



Pro otra parte, en relación a la actitud de los inversores, el informe destaca que en la encuesta realizada por BNP Paribas (uno de los bancos más grandes del mundo a nivel de activos), el 59% de los inversores encuestados a nivel global, invirtieron en compañías que se alineaban a sus valores.



En este sentido, los minoristas comenzaron a seguir algunas estrategias y tendencias que contemplan este nuevo comportamiento de sus consumidores.



Una de estas tendencias es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de recursos de energía renovable, para “volver más verde” la operación de su cadena de suministros.

En tanto, otra de las estrategias es la reducción de desperdicios. Estas iniciativas para reducir los desechos se destacan por implementar nuevas soluciones para las bolsas en las tiendas, que tengan un menor impacto ambiental. Del mismo modo, en el sector de la cosmética, se están explorando empaques rellenables, en contraposición de aquellos de un solo uso.



Asimismo, el informe señala la tendencia de economía circular, relacionada con la anterior. “Dado que la industria de la moda está sujeta a críticas debido a sus prácticas dañinas para el medio ambiente, los minoristas han respondido rápidamente al introducir una nueva era de fashion re-commerce moda circular). La economía circular también se está convirtiendo en un imperativo clave para el crecimiento entre los minoristas”, agrega el informe .



En tanto, el documento destaca otra tendencia que se comprende dentro de la diversidad, igualdad e inclusión, en donde hay minoristas que han comenzado a invertir en programas relacionados con este impacto social dentro de sus compañías, para generar una cultura laboral inclusiva.



¿Cómo le fue a América Latina?



De acuerdo al análisis por región del Top 250 de los minoristas, el cual se asignó cada empresa al lugar de ubicación de su casa matriz, el ingreso por ventas en el año fiscal julio 2020-junio 2021e en América del Norte fue US$ 2,473 billones (por 78 minoristas en el Top 250), en Europa fue US$ 1,67 billones (90 en el Top 250), en América Latina US$ 0,082 billones (11 en Top 250), en África y Medio Oriente fue US$ 0,071 billones (10 en Top 250) y en Asia y Pacífico 0,814 billones (61 en Top 250).

En tanto, dentro de los minoristas en América Latina que integran este grupo, cuatro son brasileñas, cinco son mexicanas y dos son chilenas.



Asimismo, estas 11 minoristas registraron el segundo crecimiento interanual en el año julio 2020-junio 2021: 5,2%. Dentro de estas empresas se encuentran Magazine Luiza (conocida como Magalu), Chedraui, Femsa, Cencosud, Falabella, Coppel, Soriana, El Puerto de Liverpool, Via Varejo, Lojas Americanas y Raia Drogasil.



En tanto, los minoristas brasileños y Chedraui (México), tuvieron un crecimiento de “dobles dígitos”, según el informe. Mientras que Magalu se convirtió en el principal minorista brasileño con un crecimiento de ingresos de ventas de 46,2%.

En tanto, la tienda mexicana El Puerto de Liverpool, experimentó el mayor impacto del cierre de tiendas y la disminución de demanda de los consumidores, con una reducción de ingresos de ventas de 20,7%.