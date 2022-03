¿Cómo le fue a dLocal, la empresa uruguaya que cotiza en Wall Street?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tecnológica uruguaya que cotiza en la Bolsa de Nueva York, dLocal hizo su primera presentación de resultados anuales, en los que mostró un fuerte crecimiento.

El CEO de la empresa, Sebastián Kanovich dijo en la presentación que “2021 fue un año récord. Nuestro volumen total de pagos casi se triplicó en 2021, superando el umbral de US$ 6.000 millones, aumentando un 193% respecto a 2020”.



“Los ingresos del año alcanzaron los US$ 244 millones, un crecimiento interanual de 134%”, agregó.



A su vez, destacó que “el margen de Ebitda (ganancias antes de pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones por sus siglas en inglés) ajustado de 41%, en comparación con 40% en 2020”.

En el año, la firma tuvo ganancias por US$ 77,9 millones.



“Estos resultados fueron respaldados por el crecimiento continuo de los clientes nuevos y existentes que utilizan nuestra plataforma”, dijo Kanovich.



Además, enfatizó que la empresa sigue “realizando inversiones en infraestructura y personas para apoyar nuestra estrategia de expansión”.



En 2021 la cantidad de empleados de dLocal alcanzó a 535, un 73% más que en 2020.



Kanovich recordó que dLocal brinda “servicios a clientes globales en línea que buscan hacer negocios en múltiples geografías. Somos independientes de las verticales de la industria y hemos construido un negocio diversificado en geografías, sectores y productos. Seguimos comprometidos con la toma de decisiones ágil y brindando soluciones personalizadas para nuestros clientes para ayudarlos a lograr sus planes de crecimiento en los mercados emergentes”.



Los clientes “en nuestra plataforma han crecido de manera constante de más de 300 en 2020 a más de 400 en 2021, y tenemos un flujo de ventas sólido por delante”, añadió.



Ayer la acción de dLocal cerró a US$ 32,68, lo que implica un valor de mercado para la empresa de US$ 9.642 millones. Previo a la presentación de resultados, la acción cotizaba a US$ 23,30.

La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 3 de junio pasado, en lo que fue un hito para el emprendedurismo uruguayo.



dLocal permite a más de 330 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pagos en 33 países emergentes. Tiene a clientes como Amazon, Zara, Uber, Nike, Booking, Didi, Google, Microsoft y Tripadvisor, entre otros.



A estas empresas, les da el servicio de que puedan cobrar sus ventas en distintos países aun cuando los consumidores no cuenten con tarjetas de crédito o débito.