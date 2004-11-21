Lavagna anunció para el 29 el comienzo del canje

AFP

Argentina ratificó ayer que el 29 de noviembre comenzará el canje de bonos de su deuda en mora, a despecho de demoras en Italia y otros mercados, y con la sospecha de que esas dificultades nacen de presiones de acreedores para una mejor oferta final.

"La oferta comienza, como estaba previsto, el 29 de noviembre. Después esperamos que se puedan ir incorporando otras jurisdicciones, pero eso se verá con el tiempo", dijo ayer el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna.

El ministro admitió que hay una demora con Italia y una indefinición en el caso de Japón, pero negó que un desacuerdo con el banco que iba a organizar la colocación en Estados Unidos pueda retrasar la operación en ese mercado, donde está avanzado el trámite de aprobación del pliego de canje por la Comisión de Valores (SEC, en inglés).

"Lo que está claro es que no podemos ir a la velocidad del que va más despacio. Hemos dado ya mucho tiempo. Hemos tratado de que todo el mundo pueda tener todas las aprobaciones internas y demás", agregó el funcionario.

Otra dificultad emergió de cuestiones contractuales que fueron planteadas a última hora por los propios bancos del sindicato que hará la colocación.

Según los diarios locales Clarín y La Nación, Lavagna reveló que los tres hechos ocurrieron entre las 17:30 horas y las 22 horas del jueves, y consideró "improbable que esas tres cosas se hayan producido porque sí, tan cerca; es evidente que deben haber actuado operadores".

El Gobierno admitió en forma oficial el atraso en Italia el viernes, cuando informó que la Comisión de Valores de ese país (la CONSOB, por sus siglas en italiano) comunicó un criterio en materia de plazos de análisis del prospecto y fechas que retrasaría la apertura de la oferta de reestructuración de deuda en el mercado italiano, a la segunda quincena de diciembre.

En cuanto al banco agente, el Bank of New York, comunicó que no podría llevar adelante la transacción en el plazo previsto en vista de su tamaño y complejidad, y pedía más tiempo, pero una fuente del Ministerio de Economía reveló que el gobierno inició negociaciones de inmediato con otra entidad.

El ministro informó de la situación al presidente Néstor Kirchner, en esos momentos en la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica en Costa Rica, y obtuvo del mandatario el aval para continuar el proceso en los términos previstos.

Esa gestión dio lugar a que una fuente de la Casa de Gobierno trasmitiera en la noche del viernes que Argentina se mantiene firme tanto con los montos como con los plazos. Con este respaldo, Lavagna declaró el sábado "que éste es el momento en que no tienen que intervenir más los comisionistas, los lobbistas, los que hacen presiones políticas".

"Éste es el momento en el cual los que tienen bonos tienen que optar. Toda la información está dada y las implicancias y consecuencias también", advirtió.

Desempleo argentino cae al 13%

El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, afirmó ayer que el desempleo bajó a 13% de la población económicamente activa, aunque aclaró que la medición aún no terminó y sus resultados oficiales se conocerán en diciembre.

"En el trimestre que termina en setiembre (el desempleo) va a estar en torno del 13%. Las encuestas parciales de setiembre ya están en un valor por debajo de 12,5%", dijo Lavagna a la Radio del Plata.

La última medición oficial, en mayo pasado, mostró un desempleo de 14,5% con un subempleo de 16,3%, aunque si se contaran como desempleados las personas que reciben subsidios gubernamentales, la desocupación treparía a 19,7%.

El ministro también informó que no debía temerse una reversión del curso decreciente de la desocupación como consecuencia de un nuevo auge de las importaciones desde China que sustituyan producción nacional. Lavagna aseguró que el gobierno se apresta a adoptar medidas protectivas de la producción nacional.

Las florecientes relaciones entre Pekín y Buenos Aires, que recibieron un nuevo impulso con la reciente visita a Argentina del presidente chino Hu Jintao, encendieron luces de alarma entre los industriales locales. AFP