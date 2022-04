¿Cuándo se lanza el álbum del Mundial de Catar 2022?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la clasificación de Uruguay al Mundial de Catar 2022 y la previsión de que será el último de varios jugadores uruguayos la expectativa por el álbum del Mundial Catar 2022 es grande y la gran duda es cuándo se podrá comenzar a coleccionar. Nicolás Lerner de Panini dijo a El País que el lanzamiento está previsto sobre el final de agosto y el principio de setiembre a nivel global. Después, “la fecha exacta se termina ajustando por diferentes temas como el logístico. Pero, no pasa más de una semana que están a la venta” en todas partes del mundo.



El representante comercial de Panini Uruguay, contó que la “gran mayoría de las figuritas” se venden previo al inicio del Mundial. “Por lo menos es lo que sucedía hasta ahora”, antes de la pandemia de covid-19.



Además, indicó que la clasificación de Uruguay “cambia muchísimo” las expectativas de venta. Y es que, si la selección va al evento deportivo, se comercializa un 50% más.



“Cuando empieza el Mundial (la venta) depende netamente de cómo le vaya a la selección. El tema de las figuritas está muy relacionado con el estado anímico de las personas”, contó, y explicó que “un poco” pasa lo siguiente: “Cuando a Uruguay le va bien, la gente se emociona, compra figuritas y quiere completar el álbum. Cuando no le va tan bien o pierde un partido, al otro día nadie quiere comprar un sobre”.



Consultado sobre cuál será el valor del sobre de figuritas, respondió que aún no tienen esa información.



La cantidad de puntos de venta de los sobres del Mundial es mayor al de otros álbumes. Lerner explicó que con uno de nicho o alguna licencia hay entre 2.000 y 5.000 lugares. Y, con el del Mundial, el número llega a “algo así como 15.000”, lo que es “impresionante”.



"Es impresionante cómo se suman nuevos puntos de venta que, de repente, no tienen que ver con el rubro. Por ahí estás acostumbrado a conseguirlos en el kiosco o supermercado, pero con el Mundial se suman librerías, comercios multimarca, (lugares) que no tienen tradición de venta de figuritas pero entienden que el negocio es importante" con Uruguay clasificado, comentó, y añadió: "Estamos hablando de que se mueven millones de sobres".



“Hay una expectativa muy grande de parte del coleccionista como de la parte del retail que lo vende”, señaló.



Frente al mundial anterior, “estamos un poco más moderados porque el contexto actual es único e impredecible. Y hay una situación de mercado que se viene arrastrando desde que comenzó la pandemia, que todavía no está del todo resulta. Estamos siendo un poco cautos, pero tenemos muy buenas expectativas”, indicó.



“Los últimos resultados que tuvo Uruguay, de la manera que clasificó y el quedar en el tercer puesto (en las eliminatorias), ayuda mucho a que la gente esté contenta con la selección. Eso influye de manera directa en que las personas coleccionen, en que quieran formar parte del Mundial y en que el álbum sea uno de los recuerdos que les quede”, añadió.