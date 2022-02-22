La advertencia sobre los precios y la discrepancia entre gobierno y oposición por una medida

BANCO CENTRAL

Estuvo en la evaluación que hizo al subir la tasa de interés.

El Banco Central (BCU) elevó en su última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), el pasado miércoles, la tasa de interés de referencia (el “precio del dinero”) en 75 puntos básicos a 7,25%. Ahora, ¿qué factores y riesgos tuvo en cuenta al momento de tomar la decisión?

Ayer el BCU publicó las minutas de esa reunión donde se dan más detalles acerca de lo ocurrido.

En ese sentido, las minutas de la reunión señalaron que “las proyecciones de corto plazo” de la inflación indican que esta “se mantendría en torno al valor de enero”, es decir en torno a 8,15% en los últimos 12 meses, “aunque se considera dentro del mapa de riesgos, un aumento por posibles impactos de la evolución de los precios de los commodities y de los acuerdos salariales”.

Por otro lado, analizó que la suba de tasa de interés de referencia se está trasladando al crédito en pesos en moneda nacional, encareciéndolo.

En ese sentido, la tasa de interés que cobran los bancos a empresas por créditos en pesos “ajustó al alza en diciembre a 10,1%. Dicho incremento se observó principalmente en las tasas pactadas con grandes empresas”, afirmó.

Adicionalmente, “el crédito bancario al sector no financiero (empresas y familias) en moneda nacional continuó con la tendencia expansiva tanto en el Banco República como en la banca privada con datos a diciembre”, indicaron las minutas.

Otro detalle que da a conocer el documento, es que nuevamente el directorio del BCU estuvo dividido en la decisión de subir la tasa de referencia.

Según las minutas, el presidente Diego Labat y el vicepresidente Washington Ribeiro (ambos representantes del Partido Nacional) votaron a favor, mientras que el director Ignacio Berti (representante del Frente Amplio) votó en contra.

Las minutas se limitaron a decir que el voto en contra de Berti se dio “por las razones ya expresadas” en los anteriores Copom. Eso refiere a que en las oportunidades anteriores ha dicho que “la recuperación de la actividad es aún incipiente y el nivel de desempleo continúa elevado”.

Esta vez las minutas no incluyeron los argumentos a favor de la suba de Labat y Ribeiro.

