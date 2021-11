JPMorgan demandó a Tesla por US$ 162,2 millones por ruptura de contrato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El banco estadounidense JPMorgan demandó a Tesla, al que reclama US$ 162,2 millones por romper "de forma flagrante" obligaciones contractuales.

En una demanda interpuesta el lunes en un tribunal federal de Nueva York, JPMorgan acusa al fabricante de autos eléctricos dirigido por Elon Musk de no haberle pagado en acciones o dinero como lo exigía un contrato.



En un acuerdo firmado en 2014, Tesla vendió a JPMorgan suscripciones de acciones que permitían al banco comprar esos títulos a un precio preestablecido (de US$ 560,6388) antes de un plazo fijado (junio y julio de 2021).



Si, cuando expiraba este contrato, la acción de Tesla valía más que el precio convenido, el fabricante debía llenar la diferencia pagando al banco. Si era inferior, Tesla no tenía nada que pagar a JPMorgan.



Para cubrirse contra una fuerte fluctuación de la acción, JPMorgan se reservó el derecho de reajustar el precio para ejercer la compra en caso de eventos imprevistos.



En agosto de 2018, Musk anunció en Twitter que pensaba retirar a Tesla de la bolsa a un precio de US$ 420 por acción, antes de abandonar la idea unas semanas después.



Musk fue entonces obligado a dejar la presidencia del consejo directivo de Tesla por las autoridades bursátiles por estas informaciones. La empresa y él mismo tuvieron que pagar una multa de US$ 20 millones.



JPMorgan decidió bajar el precio para ejercer el derecho a compra a US$ 424,66 por acción, tras el tuit inicial de Musk, y luego subirlo a US$ 484,35 cuando el empresario resolvió dar marcha atrás sobre su idea de dejar Wall Street.



Un tercer ajuste a US$ 96,87 tuvo lugar en agosto de 2020 cuando Tesla decidió fraccionar sus acciones a razón de 5 por 1.



El banco advirtió a Tesla de estos cambios pero el fabricante los ignoró o los rechazó. "Aunque los ajustes de JPMorgan eran apropiados y requeridos por el contrato, Tesla rechazó un acuerdo sobre el precio de ejercicio (de compra) y el pago de la totalidad de lo debido a JPMorgan", señala el banco en su querella.



JPMorgan estima que Tesla le debía el equivalente a 230.000 acciones al expirar el contrato, es decir US$ 162,2 millones, según el precio del papel en esa fecha.



La acción de Tesla vale más de US$ 1.000 en bolsa.



Contactado por la AFP, Tesla no hizo comentarios.