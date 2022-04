La "invasión" de uruguayos, una brecha que "aprovechar" y un dólar que "no funcionó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Convertir a Argentina en uno de los destinos turísticos más elegidos del mundo es el objetivo del actual ministro de Turismo y Deportes del país vecino, Matías Lammens.



La actividad turística en Argentina hoy significa el cuarto ítem en ingresos de divisas, pero la administración de Alberto Fernández —que enfrenta una severa crisis económica y política— busca darle prioridad para lograr aumentar los ingresos.



Tiene un punto a favor y es que el país vecino hoy es un destino barato para los turistas debido a la devaluación del peso argentino. Lammens lo tiene claro y si bien sabe que son situaciones “coyunturales”, admitió que buscará “aprovechar” al máximo la diferencia cambiaria para atraer extranjeros.



Lo que sigue a continuación es un resumen de la entrevista que el jerarca tuvo con El País, en el marco de su visita a Uruguay para promocionar la temporada de nieve en los destinos argentinos.

—A seis meses de la reapertura de fronteras, ¿cuál es la evaluación de la actividad turística?

—Hemos tenido un impacto impresionante. Éramos optimistas y sabíamos que íbamos a tener una buena recuperación, sobre todo con los países limítrofes porque el tipo de cambio nos favorecía, pero estamos gratamente sorprendidos porque cerramos un primer trimestre con más de un millón de turistas extranjeros. Es un muy buen número y viene creciendo.



—En la pasada Semana Santa se dio un “éxodo” de turistas uruguayos hacia Argentina, lo que demuestra lo atractivo que es el destino actualmente. ¿Cómo evalúa la situación?

—Estamos muy gratamente sorprendidos con lo que pasa con Uruguay. Del total de turistas extranjeros que ingresaron en el primer trimestre del año, los uruguayos fueron los terceros más importantes para Argentina, luego de los brasileños y estadounidenses. Argentina siempre es un destino apetecible para los uruguayos pero ahora además se convirtió en un buen destino de compras por lo barato que está el país. La diferencia en el tipo de cambio favorece mucho a los uruguayos y eso quedó demostrado en esta Semana de Turismo. Se dio una invasión de uruguayos que viajaron principalmente a Buenos Aires, aunque también a otros destinos. Es una muy buena noticia para la economía argentina. Además estamos notando que el uruguayo está alargando su estadía promedio en Argentina, antes venía por dos noches y ahora vienen por cuatro noches, se duplicó.

"No sabemos cuánto más va a durar este momento de diferencia cambiaria, por eso vamos a aprovecharla hasta que dure"

—¿Cuántos turistas uruguayos ingresaron en esa semana?

—Fueron más de 70.000 uruguayos que pasaron al menos una noche en Argentina. Solo en esa semana unos 40.000 ingresaron por los pasos terrestres y 30.000 por barco.



—Como resultado de eso hubo largas filas de más de cinco kilómetros y esperas de hasta 14 horas en los puntos aduaneros, ¿qué falló?

—Hubo cuestiones de papeles y trámites que complicaron pero también ocurrió eso por cómo está implementado el sistema en Fray Bentos hoy. Acá no va lo de culpar a un país o al otro. No es culpa de Argentina o de Uruguay, hay que trabajar de forma conjunta para resolver el problema. Con poco se pueden mejorar muy rápido los puntos aduaneros para hacer el trámite más rápido. Lo hablé con el ministro (de Turismo uruguayo Tabaré) Viera y hay que trabajar para que esa situación no se vuelva a dar.

MERCADO DE CAMBIOS “Fue difícil” implementar dólar para turistas y “no funcionó” El año pasado, el Banco Central de Argentina (BCRA) había anunciado una nueva medida con la que buscaba que los turistas extranjeros que visitaran el país no acudieran al mercado de cambios informal.



La iniciativa apuntaba a que las personas ingresaran sus divisas al país de manera oficial y bancarizada, con la promesa de que las podrán hacer rendir al mismo nivel que si las liquidaran a través del mercado informal (con la compra del “dólar blue”). Sin embargo, el ministro de Turismo admitió que la medida no tuvo éxito.



Al ser consultado sobre este tema, Lammens dijo que la medida “fue difícil” de implementar y que “no funcionó” debido a la que “la operativa es muy compleja”.

De acuerdo con el jerarca, “la realidad es que los turistas, sobre todo los de los países limítrofes van a Argentina con efectivo y lo terminan cambiando en el mercado paralelo”.



En relación a este fenómeno dijo que es algo “difícil de corregir”, aunque señaló que desde el Ministerio trabajan “en diferentes variantes” a través de las cuales buscan incentivar que los turistas hagan sus compras con tarjetas de crédito.



“Estamos trabajando con diferentes estímulos para que eso pueda suceder, pero la verdad es que hoy lo que está pasando es que los turistas cambian en el mercado informal. Se está dando de esa manera”, agregó Lammens.



En octubre del año pasado, el jerarca había dicho a El País que “sería una hipocresía negar que muchos de los turistas que vienen de la región cambian en el mercado informal”. Pero había argumentado que con la medida del BCRA se buscaba que los dólares “ingresen por el mercado formal, porque eso sin ninguna duda le conviene a la economía argentina”.



El sistema preveía que los turistas pudieran abrir una cuenta bancaria temporal desde su país de origen o al llegar a Argentina. La cuenta podía ser usada para pagar compras en pesos, con tarjeta de débito o a través de aplicaciones de banca digital, así como para realizar retiros de pesos argentinos.



Según había explicado Lammens, la conversión de las divisas se haría teniendo como referencia al dólar MEP, lo que suponía un rendimiento de unos $ 180 argentinos por cada dólar en ese entonces.



—La diferencia cambiaria entre ambos países sigue siendo significativa. ¿Qué tanto incide en el proceso de recuperación del sector turístico?

—Es importante. Hoy el tipo de cambio por supuesto favorece a Argentina pero es una cuestión coyuntural. Hay años que conviene comprar más del lado uruguayo y hay años que pasa al revés. Esas situaciones se dan permanentemente. Por eso tenemos que plantear una estrategia de desarrollo de largo plazo donde se nos elija no solamente por la diferencia cambiaria y creo que estamos en condiciones de hacerlo.



—Pero uno de los aspectos que destacan al promocionar el destino es justamente lo barato que está. ¿Cuánto estiman que dure?_

—No sabemos cuánto más va a durar este momento de diferencia cambiaria, por eso vamos a aprovecharla hasta que dure. De la única forma que se puede terminar con estas diferencias cambiarias entre los países, es tener una estabilidad económica y monetaria en la región que no permita que haya tantas variaciones en las monedas locales.

Largas colas de autos para cruzar por el puente Fray Bentos en Semana Santa. Foto: Daniel Rojas

—¿Qué prevé que ocurra en Argentina en ese sentido?

—Hay que ver lo que sucede. La Argentina tiene un proceso inflacionario y está trabajando para bajarlo fuertemente pero hoy existe. Además tiene un dólar que está planchado, quieto y eso puede llevar a que tengamos un incremento de los precios relativos en dólares y a que en términos cambiarios no seamos tan atractivos para los turistas.



—El turismo sufrió un fuerte impacto a causa de la pandemia y el cierre de fronteras, ¿cuándo estiman que lograrán una recuperación total?

—La Organización Mundial del Turismo está hablando de una recuperación total del sector para el año 2025. Pero nosotros creemos que ya en 2023 vamos a tener una recuperación del 100% y para eso necesitamos que este sea un buen año como lo viene siendo. Argentina tiene la posibilidad de consolidarse, como uno de los destinos más elegidos del mundo. No tenemos ninguna duda de eso.