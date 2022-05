La industria química Isusa vuelve a emitir deuda en el mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó a la empresa Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) a emitir obligaciones negociables por hasta US$ 8 millones.

Se trata de la Serie II.3, ya que la industria química había emitido previamente las Series II.1 por US$ 12 millones y II.2 por US$ 6 millones.



La empresa tiene una calificación como emisor de BBB(uy) con perspectiva “estable”, según la agencia FixScr (afiliada a Fitch Ratings). Según el último informe, de abril, “la emisión de obligaciones negociables por US$ 8 millones, le permitirá refinanciar sus vencimientos de corto plazo y mantener una diversificada fuente de financiamiento”.

El Estudio Bragard Abogados fue seleccionado para llevar adelante la operación de emisión de deuda.



El socio del estudio Jean Jacques Bragard dijo en un comunicado que las emisiones en el mercado de capitales “permiten a las empresas el financiamiento a largo plazo. No existe tope de endeudamiento como si exige el sistema bancario, y en materia tributaria ofrece un buen régimen tanto para la emisora como para el inversor”.



Añadió que “ha habido un importante acortamiento de los tiempos de aprobación del regulador, extremo que incentiva recorrer esta opción”.

La química es de las pocas empresas uruguaya que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo.



Isusa es una industria química fundada en 1947, con actividades formales desde 1951 en San José. Está dedicada a la elaboración de diferentes fórmulas de fertilizantes, compuestos sólidos y líquidos y productos químicos como sulfato de alúmina y ácido sulfúrico.



Cuenta en Uruguay con plantas en Nueva Palmira (Colonia), Agraciada (Soriano), Melo (Cerro Largo) y Ciudad del Plata (San José). A través de Fanaproqui S.A., empresa fundada en 1951 y adquirida en 1997, fabrica y comercializa funguicidas y fertilizantes foliares para la agricultura, en Colón (Montevideo). Las oficinas de administración y ventas están emplazadas en San José. Empleando a más de 300 personas en todas sus plantas.