India calificó a criptomonedas como “amenaza”

El Banco de la Reserva de la India (RBI) calificó a las criptomonedas de “amenaza” para la estabilidad financiera del país, una semana después de que el Gobierno anunciase un gravamen del 30% a estos activos y la creación de una rupia digital basada en la tecnología cadena de bloques (”blockchain”).

“Respecto a las criptomonedas, la posición del RBI está muy clara. Las criptomonedas privadas son una gran amenaza a nuestra estabilidad financiera y macroeconómica”, afirmó el gobernador del Banco Central, Shaktikanta Das, en una rueda de prensa.



En opinión de Das, que ha mostrado su desconfianza hacia divisas digitales como bitcóin o ethereum desde hace años, “socavarán la habilidad del RBI para tratar problemas relacionados con la estabilidad financiera”, indicó.

El gobernador advirtió además a los inversores que comercian con criptomonedas de que lo harán “a su propio riesgo”.



En este sentido afirmó: “Deberían tener en cuenta que estas criptomonedas no tienen ningún activo subyacente. Ni siquiera un tulipán”, dijo Das.



Las declaraciones del gobernador del RBI se producen después de que el Gobierno indio anunciara hace unas semanas la creación de una rupia digital y un gravamen del 30% a los ingresos procedentes de transferencias de activos digitales virtuales, como las criptomonedas y los token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés).



La futura divisa india seguirá las regulaciones establecidas por el regulador y su valor equivaldrá al de la rupia real, dijo la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, ante el Parlamento.



Das afirmó que el RBI y el Gobierno están “trabajando con mucho cuidado” teniendo en cuenta “riesgos como la ciberseguridad y la falsificación”, por lo que no avanzó una fecha para el lanzamiento de esta divisa digital oficial.



En 2019, el Gobierno intentó presentar un borrador de ley para prohibir las monedas digitales que preveía penas de cárcel de hasta diez años por posesión, uso o minado de criptomonedas, después de que un comité formado por el Ministerio de Finanzas recomendase su prohibición.



Pero en mayo de 2020, el Tribunal Supremo de la India calificó de ilegal el bloqueo de las criptomonedas por el RBI y pidió al Gobierno que regulara esta área gris de la legislación india.



El Gobierno indio está elaborando una legislación sobre criptomonedas todavía llena de incógnitas.