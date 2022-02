¿Cómo hizo el gobierno para obtener US$ 1.019 millones en el mercado uruguayo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno completó ayer una operación de emisión de deuda y manejo de pasivos en el mercado local, que le permitió despejar vencimientos de corto plazo y hacerse con algo de fondeo.

Ayer, el gobierno licitó la última Nota del Tesoro emitida en el marco de cuatro licitaciones especiales de deuda que se realizaron entre el martes y ayer. Esos títulos, dos en Unidades Indexadas (UI) a la inflación y dos en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales), podían ser adquiridos con pesos, dólares u otros títulos de corto plazo en poder de los inversores.



Ayer se amplió la Nota del Tesoro en UP con vencimiento en septiembre de 2047. El monto licitado fue de 4.300 milllones de UP (equivalen a US$ 126 millones), con una demanda del triple: 12.985 millones de UP (US$ 381 millones). Finalmente el monto adjudicado fue el doble del licitado: 8.600 millones de UP (US$ 252 millones) con un rendimiento de 1,78%.



De los 8.600 millones de UP de deuda emitidos, el 91% fue comprado mediante canje de títulos del MEF y del BCU.

El total de la operación implicó la reapertura de Notas del Tesoro en UI con vencimiento en enero de 2027 y agosto de 2034 por el equivalente a US$ 303 millones y US$ 256 millones respectivamente y la reapertura de Notas del Tesoro en UP con vencimiento en enero de 2037 y septiembre de 2047 por el equivalente a US$ 205 millones y US$ 252 millones respectivamente.



Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) divulgó un escueto comunicado donde señaló que “el gobierno emitió Notas del Tesoro en moneda local por un total nominal de $ 44.738 millones de pesos (aproximadamente US$ 1.019 millones)” lo que “representa el doble del monto base licitado durante la operación” con una demanda que “representó 3,4 veces el monto base establecido para las cuatro licitaciones”.



“Del total nominal emitido, un 55% (aproximadamente US$ 562 millones) fueron por Notas en UI, mientras que el monto restante (aproximadamente US$ 457 millones) fueron de títulos en UP”, agregó.



“Dado que todas las Notas emitidas se hicieron por encima de su valor par, el valor efectivo emitido será $ 46.639 millones (aproximadamente US$ 1.063 millones)”, expresó el MEF.

“Del monto total de títulos emitidos, un 83% fue integrado con Letras de Regulación Monetaria del Banco Central (BCU) y Notas del Tesoro del gobierno de corto plazo, y el monto restante de 17% fue integrado en efectivo (pesos y dólares)”, concluyó.



Las Letras del BCU pasibles de ser canjeadas eran las que vencían entre el 11 de febrero y el 23 de diciembre de este año y las Notas del Tesoro que los inversores podían dar como forma de pago, eran aquellas en UI con vencimiento el 27 de septiembre de este año, el 13 de mayo de 2023 y el 9 de junio de 2024.



Para tener una idea, el gobierno emitió deuda en el mercado local en esta operación por el equivalente a US$ 1.019 millones, cuando en todo el primer semestre de 2021 había colocado Notas del Tesoro en pesos, UI y UP por el equivalente a US$ 929 millones.

El exintegrante de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF y fundador de la firma especializada en finanzas personales Personal Sherpa, Rodrigo Saráchaga realizó un análisis de la operación.



El hecho de que el 83% de la deuda emitida haya sido comprada con “canje de títulos de próximo vencimiento tanto del BCU como del MEF, lleva a que la operación termine “resultando un gran ejercicio de manejo de pasivos del sector público”, escribió Saráchaga.



Explicó que “las Letras del BCU que hayan sido presentadas para integrar las emisiones, a efectos prácticos del MEF, equivalen a recibir efectivo, son fondos frescos (pues el BCU se las recompra al MEF a cambio de efectivo)”.

Saráchaga señaló que “este tipo de operaciones apuntan a: fondear al gobierno en moneda nacional apuntalando la desdolarización de la deuda; extender la madurez y suavizar el perfil de vencimientos del sector público; profundizar el desarrollo del mercado local mejorando la liquidez y apuntalando las series de referencia” y “eventualmente, disminuir el déficit parafiscal (del BCU)”.



Recordó que la última operación de este tipo había sido realizada en enero de 2020, es decir bajo el gobierno del Frente Amplio. Esto muestra que la gestión de deuda es una auténtica política de Estado.



Más allá de la operación de emisión y manejo de pasivos de esta semana, el MEF anunció ayer que seguirá con emisiones de deuda a nivel local. El martes reabrirá mediante licitación la Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en 2025 y prevé licitar $ 700 millones (US$ 16,1 millones), pudiendo adjudicar hasta el doble.