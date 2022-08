El hito que alcanzó la empresa uruguaya que cotiza en la Bolsa de Nueva York y qué pasa con su acción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tecnológica uruguaya que cotiza en la Bolsa de Nueva York, dLocal presentó los resultados del segundo trimestre de este año, en los que alcanzó un hito. ¿Cómo le fue a dLocal? ¿A cuánto cotiza hoy su acción en Wall Street?

El CEO de la empresa, Sebastián Kanovich dijo en la presentación que dLocal tuvo “otro trimestre de sólidos resultados, alcanzando nuevos récords con US$ 2.400 millones en volumen total de pagos”, un aumento de 67% respecto a igual período del año pasado.



Pero además, dLocal logró “el hito de ingresos trimestrales de US$ 100 millones”, destacó Kanovich. Eso es un 72% más que igual trimestre de 2021.



Esos incrementos se dieron “a pesar de la alta base de comparación del año pasado, y ambas métricas se aceleraron un 16% trimestre tras trimestre”, agregó el CEO de la empresa.



“Continuamos brindando un crecimiento rentable y nuestro sólido desempeño en los últimos trimestres nos ha permitido construir una sólida posición de efectivo”, aseguró Kanovich.

El Ebitda ajustado aumentó un 47% respecto al segundo trimestre de 2021 y un 16% trimestre tras trimestre a US$ 38 millones. dLocal define el Ebitda ajustado como la utilidad de las operaciones antes de financiamiento e impuestos para el año o período, según corresponda, antes de la depreciación de propiedad, planta y equipo, amortización de activos por derecho de uso y activos intangibles, y excluyendo además los cambios en el valor razonable de los activos financieros e instrumentos derivados.



Esto se dio “mientras aumentamos nuestra plantilla 48% en el segundo trimestre respecto a igual lapso del año pasado a 632 empleados”, resaltó Kanovich.



“Seguimos enfocados en construir la mejor infraestructura financiera para nuestros comerciantes en múltiples mercados emergentes. Nuestros esfuerzos de expansión fuera de América Latina continúan dando resultados, ya que los ingresos en África y Asia aumentaron tres dígitos en un 155% en el trimestre respecto al mismo período de 2021, lo que representa el 13% de nuestros ingresos totales en este trimestre”, destacó el ejecutivo.

“Seguimos realizando ventas cruzadas a comerciantes que originalmente comenzaron su relación con nosotros en América Latina, y ahora 9 de nuestros 10 comerciantes principales procesan pagos con nosotros en África y Asia, con importantes oportunidades para continuar escalando. Además, seguimos viendo comerciantes que inician su relación con nosotros a través de los mercados de Asia y África y luego se expanden a América Latina”, dijo Kanovich.



“Nuestro negocio ha demostrado resiliencia y crecimiento sostenido, respaldado por la diversidad de nuestros comerciantes en verticales de la industria, geografías y productos. Esto, combinado con nuestra fuerte generación de efectivo, nos da la confianza de que estamos en una posición única para cumplir con nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo mientras navegamos por un entorno macro global desafiante e incierto. Continuaremos ejecutando con disciplina las grandes oportunidades que tenemos por delante”, concluyó Kanovich.

¿Qué pasa con la acción?

Con estos resultados, ¿qué sucede con el precio de la acción de dLocal?



Ayer la acción de dLocal cerró a US$ 25,51, lo que implica un valor de mercado para la empresa de US$ 7.562 millones. Previo a la presentación de resultados, la acción cerró el lunes en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York a US$ 29,62. Es decir, cayó 13,9% tras la presentación de resultados trimestrales, pese a los buenos números que informó dLocal.



De hecho, el precio de cierre de ayer es el menor para la acción de dLocal desde el pasado 15 de julio cuando finalizó la sesión a US$ 25,32.



El menor valor que alcanzó la acción de la firma uruguaya fue el pasado 6 de mayo cuando cerró a US$ 20, prácticamente el precio con el que salió a bolsa.

En una mirada más larga, hace un año la acción de dLocal cotizaba en la Bolsa de Nueva York a US$ 65,01, por lo que se depreció 60,8% en 12 meses. Claro, no estuvo sola, ya que en ese período los mercados vieron una fuerte caída en los precios de las acciones de empresas por factores como el alza de tasas de interés en Estados Unidos, la guerra Rusia-Ucrania, entre otros.



La empresa comenzó a cotizar parte de sus acciones en el mercado del Nasdaq con el símbolo DLO, en la Bolsa de Nueva York el 3 de junio de 2021, en lo que fue un hito para el emprendedurismo uruguayo. Esa oferta pública inicial (OPI) de 29,4 millones de acciones de las 293 millones que tiene (poco más del 10% de la propiedad) se hizo a US$ 21.



Tras su primer día de cotización cerró en US$ 32,39 por acción.



dLocal permite a más de 400 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pagos en 37 países emergentes. Tiene a clientes como Amazon, Zara, Uber, Nike, Booking, Didi, Google, Microsoft, Rappi y Tripadvisor, entre otros.



A estas empresas, les da el servicio de que puedan cobrar sus ventas en distintos países aun cuando los consumidores no cuenten con tarjetas de crédito o débito.



Si bien la empresa se define como uruguaya (sus fundadores, presidente y CEO lo son) y su oficina principal está en Uruguay, su residencia fiscal está en Islas Caymán.