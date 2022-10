La “gran ventaja” reputacional ante los inversores que ve el Ministerio de Economía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



No fue rápido ni fue sencillo, pero el pasado jueves 20, Uruguay emitió por primera vez deuda atada al cumplimiento de dos indicadores de cambio climático. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entienden que más allá de los impactos positivos desde la gestión financiera del gobierno y la diversificación de la base inversora, “la gran ventaja” de ese bono es que “puede tener muchos efectos reputacionales para el país hacia adelante”.

Así lo afirmó ayer el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, al participar de las Jornadas de finanzas sustentables, organizadas por la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía de la Universidad de Montevideo.



De acuerdo con Kamil, principalmente desde la irrupción de la pandemia del covid-19, se está dando una “revolución financiera” en la que los inversores a nivel global y local “le están dando cada vez más importancia al desempeño ambiental” de los países. “La forma en que un país usa o abusa de su capital natural se vuelve recientemente un factor de decisión”, indicó.



Esa “revolución” señalada por el jerarca, ha llevado al desarrollo de nuevos vehículos financieros que “está yendo de la mano” con el “creciente interés en el propósito con el que (gobiernos, organismos multilaterales y empresas) asignan los recursos a nivel de los mercados de capitales”.



En este sentido, la sigla que según Kamil “ha acaparado la atención mundial” y alrededor de la cual “giran muchas de las discusiones actuales” es ESG: factores medioambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés; y destacó la posición “privilegiada” de Uruguay en este sentido.

Para reafirmar su postura, el jerarca del MEF indicó que en el ranking que produce el banco JP Morgan sobre cómo se posicionan un grupo de 60 países emergentes en términos de los factores ESG, Uruguay hoy está en el quinto lugar “y supo estar primero”.



Sobre este punto, el jerarca del MEF dijo que “muchos de los avances” del país “tiene que ver con haber estado a la vanguardia de las políticas ambientales, haber reducido la intensidad en las emisiones de gases de efecto invernadero como proporción del total de la economía de Uruguay”.



No obstante, para Kamil eso “no quiere decir que sea todo color de rosa, que no haya desafíos y problemas”, entre los que mencionó las reformas educativas y de seguridad social como aspectos que “impactan directamente” en el potencial de crecimiento del país, pero afirmó que en lo que refiere a los indicadores ESG, Uruguay hoy tiene una posición privilegiada”.

Por otra parte, Kamil hizo referencia además al EMBI (indicador calculado por JP Morgan que mide el diferencial de tasa promedio que un país paga en sus bonos en dólares en mercados internacionales) y señaló que Uruguay está en la posición 20 con una ponderación del 2,4%.



Esto “quiere decir que los fondos de inversión que siguen pasivamente ese índice, necesariamente tienen que tener en su cartera, como mínimo un 2,4% de su portafolio en títulos de Uruguay”, explicó el jerarca y destacó que desde 2019 en adelante, esa ponderación aumentó “significativamente” al pasar de 2,4% a 3,8%.



“Si uno toma los 60 países (emergentes) es el tercer mayor aumento de ponderación”, señaló Kamil y dijo que “es muy importante” porque significa que si Uruguay aumenta su ponderación (en ese índice), “los fondos van a necesitar tener más papel” del país.



“Creemos que esa es una de las razones que explica por qué Uruguay hoy tiene el menor riesgo crediticio o prima de riesgo soberano en América Latina”, afirmó.



En línea con esto, para Kamil “el efecto halo” del desempeño de Uruguay en los factores ESG “ya se estaba viendo” antes inclusive que el país emitiera el nuevo bono indexado a dos indicadores de cambio climático.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF). Foto: Leonardo Maine.

"Mucha reticencia"



La particularidad del bono fue que introdujo en su estructura financiera, la posibilidad de que si el país sobre cumple las metas que se fijó (reducir 52% o más los gases de efecto invernadero y aumenta 3% o más el área de bosque nativo), la tasa de interés se reduce en 15 puntos básicos por cada indicador sobre cumplido. Esto llevaría a que el país se beneficie de una reducción en el costo de financiamiento.



Introducir esa “innovación” fue lo que le llevó “mucho más tiempo” al MEF porque debió convencer a los inversores y lograr que aceptaran la idea de que podría haber una reducción del cupón en función del cumplimiento de las metas.



“Esa fue la parte más difícil porque suponía sacar a los inversores de una situación de mucha comodidad o de un estándar al que había convergido el mercado en donde solo había la posibilidad de una penalidad pero nunca de una bonificación”, indicó Kamil.

El jerarca admitió que la “gran dificultad” que tuvo el MEF fue que “había mucha reticencia” y “mucho push back” (rechazo) por parte de los inversores a aceptar esa idea.



De hecho, si bien la demanda de los inversores por el nuevo título de deuda de Uruguay superó ampliamente el monto emitido (llegó a US$ 3.960 millones y la emisión fue por US$ 1.500 millones), Kamil reconoció que “hubo varios inversores que no participaron” porque “no se sintieron cómodos” con la estructura.



Los inversores “nos decían que no nos lo tomáramos como algo personal”, si no que el motivo tenía que ver con que “no querían abrir una caja de pandora a que otros emisores, quizás con menos compromiso y menos transparencia, pudiesen empezar a usar este instrumento y llevar a que se vuelva algo estándar, por eso no acompañaron”, explicó.