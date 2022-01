Gobierno prevé ajustar los combustibles al alza, aunque sin trasladar toda la suba de costos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Poder Ejecutivo prevé anunciar esta tarde un aumento de los combustibles, que sería inferior a los costos verificados en los últimos meses, incluida la fuerte suba del petróleo de enero, dijeron a El País fuentes oficiales.

Según establece la ley de urgente consideración, el gobierno se basa en el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y en un informe de Ancap (que no es público) para decidir si ajusta o no los precios de los combustibles al público.



El último informe de Ursea, comprendió el período 26 de diciembre de 2021-25 de enero de 2022 y lo comparó con el lapso 26 de noviembre de 2021-25 de diciembre de 2021. Allí se mostró que en nafta Premium 97, el PPI ex planta (es decir en la puerta de las plantas de distribución de Ancap, no al público) aumentó 8,60%, en nafta Súper 95 se incrementó 8,73% y en gasoil creció 7,59%.



El dato de PPI hace el ejercicio teórico de que estuviera liberada la importación de combustibles en Uruguay y un privado le compitiera a Ancap, y evalúa a qué precio pondría los combustibles en su planta para el distribuidor.



En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha optado por mantener los precios de los combustibles, pese a que los informes de PPI arrojaban variaciones al alza y en algún caso a la baja. De hecho, el último ajuste de tarifas se realizó en agosto de 2021.



Ahora, según las fuentes, la idea es “no acompañar la totalidad de la suba internacional” ni “trasladar el costo por ineficiencias de Ancap”, pero “se trasladaría sólo una pequeña parte” y el resto se compensaría con “ganancias extraordinarias de Ancap”.



Según indicó el ministro de Industria, Omar Paganini, la brecha acumulada desde agosto entre los precios de los combustibles en la puerta de la planta de Ancap y el PPI alcanza al 18,7% en el caso del gasoil y 11,5% en el caso de las naftas.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou había dicho en rueda de prensa que "la información" que tenía "hasta el momento, es que hay espalda todavía para no tener que aumentar los combustibles". "El gobierno tiene el compromiso de tener los combustibles lo más barato posible. Lo que ustedes están viendo es un gobierno que no usa los combustibles para hacer caja”, había agregado. De todas maneras, también señaló que "si el día de mañana el precio de los combustibles o el precio de referencia aumenta exageradamente y Ancap no tiene espalda los vamos a tener que aumentar. Ojalá sea a la inversa”.