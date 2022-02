Gobierno trabaja para "mitigar" suba de combustibles que marca informe de Ursea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno trabaja por estas horas en intentar "mitigar" una suba del precio de los combustibles, de acuerdo a lo que marca el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que prevé una suba tanto en naftas como en el gasoil.

Así lo informó este viernes el ministro de Industria Omar Paganini, en declaraciones a Telemundo (Canal 12) a la salida de la Residencia de Suárez y Reyes donde se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.



"Lo que la Ursea recomienda implicaría, para llevarlo al Precio de Paridad de Importación (PPI), un ajuste del orden del 5% para naftas y 8% para el gasoil. Vinimos a contarle esto al presidente. Juntos estamos trabajando para ver los esfuerzos que se pueden hacer para mitigar un poco esto", declaró.

"Es un momento difícil para tomar decisiones, por eso vamos a ser cautos y lo estamos trabajando con tranquilidad para tomar una decisión para el lunes", indicó en referencia a la guerra en Ucrania que se desató en las últimas horas, que genera volatilidad en el precio del barril de crudo.

El presidente Lacalle Pou había indicado ayer en Durazno que hoy evaluaría el precio de los combustibles tras la suba repentina que tuvo el barrill, la mayor en más de siete años, por el conflicto internacional.



¿Qué dice el informe de la Ursea? El organismo publicó este viernes los Precios de Paridad de Importación (PPI) de los principales combustibles en Uruguay. Tomó el periodo que va del 26 de enero al 23 de febrero de 2022.



El PPI es el ejercicio teórico de cuánto saldría al público cada combustible si existiera la libre importación en Uruguay y un importador le compitiera a Ancap. El informe es uno de los insumos que toma el gobierno para decidir sobre el ajuste de los precios. Se debe tener en cuenta que el Poder Ejecutivo también toma un informe que realiza Ancap, que no es público.



¿Cuáles son los números de febrero? En nafta Premium 97, el PPI ex planta (es decir en la puerta de las plantas de distribución de Ancap, no al público) aumentó 4,96%. El precio ex planta pasó de $ 65,59 el litro a $ 68,84.



En nafta Súper 95, el PPI ex planta se incrementó 4,98% (pasó de $ 63,6 el litro a $ 66,77 el litro).



En gasoil, el 50s tuvo una suba del PPI ex planta de 6,68%, pasando de $ 44,63 a $ 47,61. Por otra parte, el 10s pasó de $ 44,68 a $ 47,66, por lo que se incrementó 6,67%.



El Poder Ejecutivo determina el precio al público con el PPI y, además, con el margen de distribuidores y estacioneros, el "factor X" (sobrecostos de Ancap) que es $ 2,97 por litro, y otros factores.