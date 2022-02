El gobierno ya lleva colocados el equivalente a US$ 768 millones en deuda en el mercado local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno sigue recibiendo una fuerte demanda por los títulos de deuda que emite esta semana en el mercado local, en el marco de una operativa conjunta de gestión de pasivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU).

Esta semana se lanzó la reapertura de dos Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) a la inflación y dos Notas del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) y como forma de pago, los inversores pueden abonar con pesos, dólares o entregar otros títulos a cambio. En este último caso, se admiten Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos, con vencimiento entre el 11 de febrero y el 23 de diciembre de este año y Notas del Tesoro en UI con vencimiento el 27 de septiembre de este año, el 13 de mayo de 2023 y el 9 de junio de 2024.



Ayer el gobierno reabrió la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en enero del 2037. El monto licitado fue de 3.500 millones de UP (US$ 103 millones), el cual fue más que triplicado por la demanda: 11.885 millones de UP (US$ 349 millones).

Finalmente el monto adjudicado fue el doble de lo licitado, 7.000 millones de UP (US$ 205 millones) con un rendimiento de 1,72%.



De los 7.000 millones de UP de deuda emitidos, el 83% fue comprado mediante canje de títulos del MEF y del BCU, según informó la firma especializada en finanzas personales Personal Sherpa.



En tres días de la operativa (dos Notas del Tesoro en UI reabiertas y la de ayer en UP), el gobierno colocó deuda en moneda local por el equivalente a US$ 768 millones (había licitado el equivalente a US$ 385 millones).

Hoy es el último día de la operativa, con la reapertura de la Nota del Tesoro en UP con vencimiento en septiembre de 2047. El gobierno prevé licitar 4.300 millones de UP (US$ 125,8 millones). Si emitiera al menos lo previsto inicialmente, el gobierno lograría colocar el equivalente a casi US$ 900 millones en una semana. Para tener una idea, en todo el primer semestre del año pasado el gobierno emitió localmente Notas del Tesoro en pesos, UI y UP por el equivalente a US$ 929 millones.



Además, con los porcentajes de deuda que se están comprando con canje, el gobierno despeja vencimientos de corto plazo.