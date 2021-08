Gobierno cambia fechas para cálculo de precios de combustibles; Lacalle se reunió con Arbeleche y Paganini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno realizará una modificación en el cálculo del Precio de Paridad de Importación (PPI), que se toma como referencia para ajustar los precios de los combustibles todos los meses, según informó La Diaria y confirmó El País con fuentes oficiales del Ministerio de Energía y Minería (MIEM).

El PPI se calcula de manera mensual por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Su componente principal es el precio internacional del petróleo y hasta ahora se tomaba el valor desde el día 16 de un mes al 15 del siguiente. Sin embargo, el gobierno decidió cambiar ese período, que pasará a ser entre el 26 de un mes y el 25 del siguiente, explicaron a El País fuentes oficiales del MIEM.



El cambio es para que la distancia temporal sea la menor posible entre el promedio considerado y la fecha de la actualización de precios, agregaron.



Además, informaron que, en una primera instancia y mientras el nuevo mecanismo se ponía en práctica, se había decidido dar al regulador un plazo mayor para el cálculo del PPI. Ahora, bajo el entendido de que las capacidades técnicas ya fueron generadas y son suficientes, se entendió conveniente que se pueda contar con la evolución del PPI con la mayor inmediatez posible para la consideración de la actualización de tarifas por parte del Poder Ejecutivo.



El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes de noche en rueda de prensa que se reunió con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini para analizar este tema. "Cuando tengamos una decisión formal se la van a comunicar", dijo.



"La idea es que no se pregunte mes a mes qué va a pasar con los combustibles. La idea es que los uruguayos no paguen sobreprecio, que los combustibles no sean una forma de hacer caja y sean lo más parecido a lo que cuesta en el resto de la región. De alguna manera, tratando de trabajar sobre subsidios, sobre ineficiencias y que ustedes mes a mes tengan un precio lo más transparente y apropiado posible", enfatizó.



Lacalle Pou indicó que hay cuatro elementos que marcan el precio: el Precio de Paridad de Importación (PPI); la "parte tributaria"; los "subsidios, ineficiencias y el costo de Ancap; y el costo de distribución".



"Hay que trabajar en tres de ellos, y en los últimos dos con más firmeza", señaló.

Por su parte, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo a El País que el impacto de este cambio para el ente "es una mayor exposición del valor de los inventarios".



No obstante, desde la compañía estatal se está trabajando para adoptar una nueva política de coberturas (opción de compra con un costo, para asegurar un mínimo asociado al precio del petróleo comprado) para que se suavice ese impacto en los resultados de Ancap.



El gobierno modificó a través de la Ley de Urgente Consideración la metodología para la fijación de los precios de los combustibles. A partir de agosto, también toman en cuenta los sobrecostos de Ancap para el ajuste de tarifas.