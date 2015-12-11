Gobierno buscará no subir precio de naftas

La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo que "la intención es que no suba" el precio del combustible en los próximos meses y no manejó la posibilidad de una baja, pese a la caída que ha tenido el precio del petróleo.

Además, manifestó que no puede asegurar que la suba del Imesi a los combustibles (decretada por el Poder Ejecutivo al inicio de cada año según la inflación) no afecte las tarifas.

Al ser consultada sobre la caída de la cotización internacional del petróleo, que alcanzó su valor más bajo en casi siete años, la jerarca sostuvo que este factor "no es el único ni el más grande" que incide en el precio final de los combustibles.

Entrevistada en el programa "Quién es quién" de Diamante FM y TNU, la ministra señaló que Ancap deberá "adecuar" su política de analizar cambios en las tarifas cada tres meses. "Si vamos a estar fijando el precio del combustible en una fotografía instantánea de la realidad después no le podemos pedir a la empresa que tenga un comportamiento periódico razonable", dijo Cosse.

Regasificadora.

Respecto a la construcción de la planta regasificadora, la ministra de Industria expresó que se trata "de un proyecto complejo". Agregó que se deberán de "tener en cuenta una gran cantidad de factores" para tomar una resolución sobre la continuidad del emprendimiento. La obra en Puntas de Sayago se encuentra paralizada desde hace varios meses, primero por un conflicto del Sunca y luego por la salida de la empresa GNLS, que había ganado la licitación en 2013.

Cosse expresó que las autoridades están "dando los pasos que se tienen que dar" y buscando "aprovechar las mejores condiciones para Uruguay", aunque evitó confirmar si se retomará.

"No vamos a tener anuncios contundentes en varios meses" sobre la regasificadora y en este tiempo se evaluarán "todas las opciones posibles", dijo Cosse. En 2016 se decidirá, indicó.

Combustibles. Foto: Leonardo Carreño.

Dijo la Ministra Cosse