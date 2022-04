Gobierno avanza en los detalles finales del plan para lograr vivienda “barata”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hemos avanzado pero estamos lejos de las expectativas que nos planteamos. En estos tres años que nos qudan podemos y debemos rendir más”, afirmó el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tabaré Hackenbruch en diálogo con El País, sobre el objetivo del gobierno de disminuir el déficit habitacional.

Para avanzar en el cumplimiento de esa meta, uno de los instrumentos en los que las autoridades del MVOT tienen el foco puesto es en el plan Entre Todos, una iniciativa público-privada que propone la creación de entre un mínimo de 3.500 y un máximo de 5.000 viviendas, destinadas a los sectores de la población de nivel socioeconómico bajo y medio de todo el país.



El plan tiene dos particularidades: por un lado, tiene topeado el precio del metro cuadrado (m2) -un aspecto clave para los constructores privados- y por otro lado, ofrece la posibilidad de que las viviendas se comercialicen a través de arrendamientos con opción a compra y subsidios estatales en la cuota. Los subsidios estatales (con carácter de contribuciones económicas no reembolsables) serán al capital y/o a la cuota que pagarán los beneficiarios y podrá alcanzar hasta un 30% del precio financiado de la vivienda. El plazo mínimo del beneficio será de cinco años y el máximo no podrá exceder los 25 años.



Según indicó Hackenbruch, la reglamentación del decreto “ya está casi terminada” y prevén publicarla la próxima semana. Lo que resta definir es cómo se realizará el traspaso de terrenos que están en propiedad de organismos públicos hacia los privados encargados de construir las viviendas.

Que las tierras fueran brindadas por el Estado, era uno de los pedidos del sector privado. Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), habían explicado a El País en febrero de este año que ese era un aspecto “esencial” para abaratar los costos de construcción y que el negocio fuera atractivo para los privados.



Sobre este punto, el subsecretario indicó que la reglamentación permitirá las dos posibilidades: que las tierras sean propiedad del Estado en algunos casos y proporcionadas por los privados en otros.



“Tenemos a la Policía o a Intendencias que tienen terrenos propios y que están interesadas en que (las viviendas que allí se construyan) sean destinadas para los funcionarios municipales y también para el público general, por eso tenemos que ver cómo se da ese traspaso de tierras”, indicó Hackenbruch.



Otro de los aspectos que estará incluido en la reglamentación -y que desde el MVOT entienden que ayudará a abaratar los costos-, es la posibilidad de implementar sistemas constructivos no tradicionales, como puede ser madera industrializada, steel framing, entre otros.

Este plan “va a funcionar en la medida en que gran parte del proceso de construcción sea por sistemas no tradicionales porque llevan menos tiempo y por tanto, menos plata”, argumentó Hackenbruch.



Al ser consultado respecto a si los actores del sector privado estarían dispuestos a cambiar sus sistemas de construcción, el subsecretario señaló que esto responde a una tendencia a nivel mundial, aunque admitió que son “cambios culturales que llevan tiempo”.



Con los privados “hubo conversaciones muy francas y transparentes. Las empresas del ramo tienen un esquema en el cual la variación de sus costos está muy acotada entonces creemos que este programa va a cerrar mucho más” si se implementan sistemas constructivos no tradicionales, indicó el jerarca.



La principal diferencia entre el gobierno y los promotores radicaba en el costo de construcción por m2. Mientras que el MVOT entiende que un costo razonable ronda en el entorno de los US$ 1.400 por m2, desde Appcu sostenían que esa cifra está aproximadamente un 30% por debajo de lo que para la gremial es un “precio razonable” para poder llegar a los deciles de ingresos bajos de la población.



Sobre este punto, Hackenbruch no dio detalles pero señaló que en lugar de un tope por m2, lo que va a haber será un tope por tipología de vivienda. “Por ejemplo, una vivienda de dos dormitorios con un baño va a costar equis cantidad y puede estar en el mínimo de m2 que exige la ley o en el máximo”, explicó. El objetivo del MVOT es que la cuota mensual de una casa de dos dormitorios y un baño, tenga un valor de entre $ 11.000 y $ 15.000 con el subsidio estatal.

“Este programa va para los deciles medios y medios bajos de la población, aquellas personas que son sujetos de crédito pero que no tienen capacidad de ahorro”, explicó el subsecretario y añadió que se buscará que el plan sea usado también en el interior del país.



“Desde que se hizo la ley de interés de vivienda social aún quedan aproximadamente nueve departamentos en los que no se ha construido (bajo este régimen), ahí hay un tema que está fallando y queremos incentivar a que (el plan Entre Todos) permee hacia el interior”, dijo Hackenbruch.



Otro pedido de los promotores privados refería a que el MVOT les pudiera garantizar un porcentaje mínimo de compradores, con el fin de mitigar los riesgos de construcción.



Sin embargo, sobre este planteo el subsecretario indicó que “es difícil” que eso ocurra porque si bien entiende que “indudablemente hay un mercado” para este plan de viviendas, “debido a los cambios culturales no todo el mundo quiere comprar su propia casa hoy”.