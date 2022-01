Quedó activa la web para obtener certificación médica por covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoridades de gobierno presentaron este jueves el mecanismo a partir del cual aquellas personas que cursan covid-19 podrán solicitar una certificación médica vía web. Esta opción "excepcional" activada vía decreto permitirá que "cualquier ciudadano" acceda al subsidio por enfermedad por covid-19".

En una conferencia de prensa, el ministro de Salud Daniel Salinas destacó que se trata de una iniciativa "novedosa" que tendrá una vigencia por 30 días "y prorrogable cada 30 días, de acuerdo a la evolución" del virus.

Indicó que la persona que cuente con un resultado positivo al test de covid-19 - antigénico o PCR - debe hacer la solicitud para ser certificado ingresando al siguiente link, informaron a El País fuentes de Agesic, responsable del diseño de esta plataforma.

"A través de este servicio en línea, las personas que dieron resultado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días pueden solicitar la certificación electrónica excepcional por COVID-19 para el cobro del subsidio por enfermedad previsto en la Ley N° 14.407. Solo se tramitarán solicitudes que se acrediten mediante el resultado positivo de un test de antígenos o por técnica de biología molecular PCR-RT", indica la web.

Una vez que se solicita la certificación, "se refrenda contra la base de datos de resultados positivos del Ministerio de Salud Pública, verificando la fecha del diagnóstico, la cédula de identidad, que no haya duplicación y el estado vacunal", dijo Salinas.



En ese momento, se va a dar de "forma tácita" el certificado, aclaró. "Frente a la evidencia de test positivo se le va a otorgar determinada cantidad de días de licencia", explicó el ministro, que será "de acuerdo al estado vacunal".



Si se cuenta con una dosis o ninguna, se brindará una certificación por 14 días, si se cuenta con dos dosis será por el plazo de 10 días y con tres dosis por siete días, puntualizó el secretario de Estado.



El ministro de Trabajo Pablo Mieres sostuvo que la certificación "no va a quedar atado solo a la fecha del test, sino que se puede retrotraer a la fecha que la persona dejó de concurrir a trabajar porque estaba con síntomas" de covid-19.



El presidente del BPS, Alfredo Cabrera, indicó que el organismo público una vez que recibe la información remitida por el MSP conoce "cuáles son los días que le corresponden de licencia en mérito a su estado vacunal". En función de ello se "dispara" el mecanismo de solicitarle a la empresa "el último día trabajado" de la persona que cursa la enfermedad, y "a partir de ahí realizar la certificación".



Salinas advirtió que "como siempre hay excepciones", puede ocurrir que una persona necesite "más días" de lo que indica el certificado primario. Cabrera destacó que para casos de pacientes que requieran más días de lo certificado, "si hubiera disonancia entre el test y el acto médico, este último es el que va a terminar definiendo la situación del subsidio de esa persona".



Cabrera subrayó que para el caso en que "el último día trabajado no coincida con trabajo efectivo, porque por ejemplo estaba de licencia", se tomará la fecha de la solicitud y un ficto de dos días. Esto, explicó, es partiendo de la base "que la persona se sintió mal, solicitó realizarse un test, se lo hizo esa misma tarde, al otro día, y tuvo el resultado".



"Es el camino que hemos buscado para solucionar un problema que es de los prestadores de salud", apuntó Cabrera, quien subrayó que a pesar de este mecanismo excepcional "cualquier trabajador se puede seguir certificando como siempre".

El ministro de Salud valoró esta iniciativa como un "gran paso para que no pierda celeridad el proceso para acceder al subsidio por enfermedad por covid-19". Mieres, indicó en ese sentido que este "procedimiento excepcional", elaborado en un trabajo conjunto del MSP, MTSS, BPS y Agesic, le permitirá que "cualquier ciudadano" pueda solicitar la certificación por cursar covid-19.



El presidente del BPS informó que de noviembre a diciembre de 2021 se registró un 18% de incremento de certificaciones, que en el caso de causal por covid fue "cercano al 35% - 38%". Adelantó que en enero hubo un "crecimiento" en relación a diciembre, aunque dijo que esa cifra no se conoce aún porque no terminó el mes, así como se cambiaron los criterios de test y cuarentena por covid-19. "Seguramente es posible pensar que hicimos un pico y que haya un descenso" de certificaciones, explicó.