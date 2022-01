El Fondo Monetario Internacional busca “imponer un programa” al país, según Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó este lunes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca “imponer un programa” a su país para refinanciar deudas por más de US$ 40.000 millones con el organismo, una máxima con la que su Gobierno “no está de acuerdo”.

En declaraciones radiales, el mandatario señaló que hay dos programas en discusión: uno, el propuesto por su Ejecutivo, orientado al crecimiento económico del país, y otro, el del FMI, que opta por el ajuste de recursos fiscales.



“El Fondo, en sus estatutos, dice que analizará el programa que el país proponga, pero en verdad lo que el Fondo intenta hacer, una vez más, es imponernos un programa, y ahí nosotros no estamos de acuerdo”, aseveró Fernández en diálogo con la emisora AM 750.

Desde octubre del año pasado, Argentina busca sellar con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).



Ese acuerdo estipuló préstamos al país por hasta US$ 56.300 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron US$ 44.200 millones, una deuda que actualmente ronda los US$ 41.000 millones.

Según el acuerdo de 2018, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, US$ 19.020 millones este año, US$ 19.270 millones en 2023 y US$ 4.856 millones en 2024, unos vencimientos que el gobierno de Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.



Los compromisos más voluminosos de este año empiezan a operar en marzo, cuando Argentina debería pagar US$ 2.838 millones.

“Nadie piensa en el mundo que Argentina puede pagar US$ 19.000 millones entre capital e intereses, con lo cual es necesario seguir hablando y tratando de buscar una solución”, aseguró Fernández.



“La única evaluación que estoy haciendo es tratar de buscar un acuerdo con el Fondo que tenga en cuenta las premisas que he planteado siempre: un acuerdo que no postergue el crecimiento de la Argentina, que le permita crecer para poder pagar”, subrayó el presidente.

El próximo 18 de enero el canciller argentino, Santiago Cafiero, viajará a Washington para reunirse con su par estadounidense, Antony Blinken, en un encuentro donde tratarán las negociaciones con el FMI. [EFE]