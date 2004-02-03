FMI revisará al alza previsiones de crecimiento mundial

AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) va a revisar al alza sus previsiones de crecimiento mundial para el 2004, a causa de la intensificación de la recuperación económica en el mundo, afirmó ayer en Praga su director Horst Koehler, quien advirtió sin embargo de los riesgos que representan los desequilibrios en las cuentas corrientes.

Impulsada por Estados Unidos, la economía mundial tiene el potencial de alcanzar un crecimiento sólido, declaró el director gerente del FMI, durante un seminario sobre el euro y los nuevos países de la Unión Europea, celebrado en el Banco Central checo, en el que destacó que la recuperación económica está ampliándose y profundizándose. En todas las principales regiones del mundo se está registrando una mejora económica, declaró Koehler.

Sin embargo, a pocos días de la reunión que celebrarán el próximo viernes y sábado en Boca Raton (Florida) los ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales del G7, Koehler relativizó su optimismo, al destacar los riesgos que amenazan esta recuperación de la economía mundial.

ALERTA. El director del Fondo llamó en especial la atención sobre los persistentes desequilibrios en las balanzas de cuenta corriente en los principales países desarrollados.

Las advertencias de Koehler coincidieron con el anuncio este lunes de un déficit fiscal récord en Estados Unidos, que se elevó a U$S 521.000 millones en el ejercicio fiscal 2004.

Koehler también reclamó en Praga una estrategia creíble y global de cooperación sobre las tasas de cambio, para evitar que ninguna zona monetaria tenga que soportar un peso desproporcionado.

Aunque afirmó que tomaba en serio los temores de los europeos sobre un rápido fortalecimiento del euro, el director gerente del Fondo advirtió contra una reacción excesiva a esta subida de la divisa de los 12 países de la zona euro.

En su opinión, la reciente apreciación del euro, tras un largo periodo de debilidad, demuestra la creciente confianza en la moneda única europea.

El euro se ha situado cerca de su nivel de 1998, destacó Koehler, quien estimó que, hasta ahora, una divisa europea fuerte y un dólar débil han facilitado el necesario reequilibrio global de las balanzas de cuenta corriente.

Koehler advirtió también a los nuevos países de la UE que deberán aún hacer grandes esfuerzos para adoptar el euro.

No es el momento de detenerse a descansar, dijo el director del Fondo, dirigiéndose a los diez países que se unirán a la Unión Europea en tres meses. Estos países deberán entrar en la zona euro de aquí a finales de la década.

Los beneficios del euro no llegarán automáticamente, insistió. En sus anteriores previsiones, el FMI pronosticó que el crecimiento mundial alcanzaría un 4,1% este año, tras el 3,2% de 2003.