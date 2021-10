Las exportaciones uruguayas consolidan su recuperación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comercio exterior uruguayo continúa en la senda de consolidación de su crecimiento, luego del fuerte impacto que sufrió el año pasado por la pandemia del COVID- 19. Muestra de ello es que en lo que va del año (enero a setiembre), las ventas al exterior, totalizaron US$ 7.903 millones, lo que significa un 35% más en comparación con el mismo período del año anterior. En ese lapso, las colocaciones al exterior con mayor incidencia positiva fueron la carne bovina, energía eléctrica, celulosa, madera, subproductos cárnicos y concentrado de bebidas.

Según informó ayer la agencia de promoción de inversiones, Uruguay XXI, durante el mes de setiembre las solicitudes de exportación -incluyendo zonas francas- totalizaron US$ 1.085 millones, lo que significó un incremento de 46% en relación con igual mes del año pasado.



“El aumento de las exportaciones de carne bovina, celulosa, madera, energía eléctrica, concentrado de bebidas y subproductos cárnicos son los bienes con mayor incidencia positiva que explican la variación mensual. También crecieron las exportaciones de cebada, grasas de lana, lanas y tejidos, ganado en pie y cueros, entre otros”, indicó Uruguay XXI.

Al analizar lo ocurrido con las exportaciones -sin incluir lo que sale de zonas francas-, se visualiza que las ventas externas subieron 32,2% interanual en setiembre, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).



“En setiembre las solicitudes alcanzaron los US$ 887,5 millones y acumularon US$ 6.716 millones en los primeros nueve meses del año, lo que significó un aumento de 32% con respecto a igual período de 2020”, indicó el informe de la gremial exportadora.



Destinos.

El gigante asiático fue nuevamente el primer destino de exportación del mes representando el 35% del total. Las ventas a China tuvieron una expansión de 99% en setiembre (frente a igual mes del año pasado) y se situaron en US$ 292 millones. En el acumulado del año, las ventas a este destino registraron un aumento de 64% al situarse en US$ 1.851 millones.



Brasil fue el segundo destino de exportación de los productos uruguayos. Las ventas al país vecino representaron US$ 158 millones, lo que significó el 19% del total exportado en el mes.

El tercer destino fue la Unión Europea. En este caso las exportaciones al bloque europeo se ubicaron en US$ 78 millones en el mes de setiembre, con una participación del 9%. Luego siguieron Argentina (US$ 43 millones) y Estados Unidos (US$ 42 millones).