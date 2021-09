Exportaciones de carne aumentaron un 90%: ¿qué pasó a nivel mundial?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto 2021 las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 999 millones, una suba de 39,7% en términos interanuales. “El aumento de las exportaciones de carne bovina, celulosa y productos farmacéuticos son los bienes con mayor incidencia positiva en la variación mensual. También crecieron las exportaciones de cebada, ganado en pie, energía eléctrica, madera, vehículos, frutos y frutas no cítricas”, señaló el informe del Instituto Uruguay XXI

En el acumulado enero-agosto 2021, las exportaciones de bienes totalizaron US$ 6.967 millones, un aumento de 35,4% respecto al mismo periodo de 2020, que estuvo afectado por la crisis provocada por el COVID-19 a nivel mundial.



Ese monto “es 11% superior que el registro del acumulado de enero-agosto de 2019, por lo que se observa también un incremento frente a los niveles previos a la pandemia”, resaltó Uruguay XXI.



En lo que va del año, la carne bovina es el principal producto de exportación con un crecimiento de 49% respecto a enero-agosto del año pasado y un monto de US$ 1.445 millones (21% del total). Esto se debe a una de las mejores faenas de los últimos 15 años, precios internacionales elevados y menor oferta a nivel global.



El segundo producto exportado fue la celulosa con un total de US$ 913 millones, un 22% más que en enero-agosto de 2020 y representando 13% del total.



En tercer lugar aparece la soja con ventas al exterior por US$ 683 millones, un 11% más que en los primeros ocho meses del año pasado y representando 10% del total exportado.



Los productos lácteos fueron el cuarto rubro de exportación, con US$ 456 millones, un 17% más que en enero-agosto de 2020 y una participación del 7% en el total de las exportaciones.



El quinto producto fue madera y productos de madera con ventas al exterior por US$ 399 millones, un 92% más que en igual período de 2020 y una participación del 6%.



En cuanto a destinos de exportación China se ubicó como el principal con un incremento de las ventas hacia allí de 63% en enero-agosto y un total de US$ 1.569 millones (representa el 26% de las ventas al exterior). Lo siguió Brasil con un aumento de las exportaciones de 87% para totalizar US$ 985 millones. En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con un alza de 1% en las exportaciones y un total de US$ 374 millones.