Exportaciones registraron su segunda caída en lo que va del 2022

Las exportaciones uruguayas registraron la segunda caída en lo que va del año y totalizaron ventas por US$ 842 millones. Según los datos publicados ayer por Uruguay XXI -que incluyen los productos que salen desde zonas francas-, las ventas al exterior registraron un descenso del 6% en octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado. Al igual que en septiembre, el descenso estuvo explicado principalmente por menores ventas de carne bovina, debido a un descenso de las compras por parte de China, principal socio comercial de Uruguay; mientras que las exportaciones de vehículos, arroz y lácteos crecieron.

Si se excluye del análisis la mercadería que salió desde zonas francas, la caída en las exportaciones fue levemente menor, de 5,6% al totalizar ventas por un total de US$ 738 millones, según las cifras relevadas por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).



No obstante, en el acumulado del año (enero a octubre), las exportaciones crecieron un 27%, al totalizar ventas por U$S 11.262 millones, según Uruguay XXI.

Productos

En el mes de octubre, las ventas al exterior de carne bovina cayeron por cuarto mes consecutivo y totalizaron US$ 186 millones, lo que implicó una baja del 28% frente a igual mes de 2021, según Uruguay XXI. El descenso se explicó por un menor volumen en las ventas (cayó 27% comparado con octubre de 2021), dado que si bien China compró el 56% del total de carne exportada, redujo sus compras en un 43% frente al mismo mes del año anterior.



De forma contraria, las ventas a Estados Unidos crecieron 55% interanual (frente a igual mes del año anterior), al comercializarse US$ 29 millones en octubre. La Unión Europea también aumentó sus compras de carne bovina en un 5%.

“En el acumulado anual, el valor exportado de carne bovina es de US$ 2.204 millones”, lo que hasta octubre “presenta un aumento de 14% en comparación con lo exportado el año pasado”, indicó Uruguay XXI.



También cayeron las exportaciones de subproductos cárnicos, un 6%; las ventas de madera, se redujeron un 9%; y las de celulosa, cayeron 4%, todas en términos interanuales.



Entre los productos que aumentaron sus exportaciones se destacaron los plásticos (creció 19%), lácteos (16%), vehículos (162%), malta (32%), arroz (46%) y concentrado de bebidas (4%).



En relación a los destinos de exportación en octubre, Brasil volvió a ser el primero en el ránking (luego de haber recuperado su posición el mes anterior), le siguió China, la Unión Europea, Estados Unidos y Argentina.