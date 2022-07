Las exportaciones explotan en el primer semestre: 39% de crecimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones uruguayas -incluyendo zonas francas- aumentaron un 39% durante el primer semestre del año en comparación con el mismo período de 2021, según los datos publicados ayer por el Instituto Uruguay XXI.

Las ventas al exterior totalizaron US$ 6.897 millones en los primeros seis meses de 2022, mientras que en el mismo período del año pasado las exportaciones habían totalizado US$ 5.054 millones.



Solo en el mes de junio las exportaciones crecieron 30% frente a igual mes de 2021 al totalizar ventas por US$ 1.374 millones.



Si se excluyen las ventas de zonas francas, las exportaciones crecieron 41,1% al totalizar ventas por US$ 6.055 millones, según los datos de la Unión de Exportadores (UEU).

Desde Uruguay XXI destacaron que en los primeros seis meses del año, “las ventas se ubicaron muy por encima” de los niveles del primer semestre de 2020 -cuando se habían comercializado US$ 3.672 millones-, como también de los niveles previos a la pandemia con un total comercializado de US$ 4.400 millones en el primer semestre de 2019. La suba de las exportaciones en la primera mitad de este año, estuvo explicada principalmente por los “importantes aumentos en los precios internacionales de muchos de los productos que Uruguay exporta”, indicó el informe.



En ese sentido, si se miden en volumen, entre enero y junio de 2022 las ventas totalizaron 7.683 miles de toneladas, un crecimiento del 12% frente a igual período del año anterior. Es decir que las ventas acompañaron el aumento de los precios.



Los cinco principales productos exportados en el primer semestre fueron carne bovina, soja, celulosa, lácteos y concentrado de bebidas. En el caso de la carne, las ventas al exterior totalizaron US$ 1.481 millones, un 49% más que igual semestre del año pasado. En tanto, las exportaciones de soja crecieron 117% al totalizar ventas por US$ 1.195 millones. En ambos casos la suba de los precios se acompañó por mayores volúmenes vendidos.

Las exportaciones de celulosa, lácteos y concentrados de bebidas registraron subas de 20%, 23% y 11%, respectivamente, al totalizar ventas por US$ 776 millones, US$ 403 millones y US$ 318 millones.



Los principales destinos de las exportaciones uruguayas en el primer semestre fueron China (30% del total vendido fue a ese país), seguido de Brasil (12% del total), la Unión Europea y Argentina (ambos con una participación del 9%).



Según las proyecciones de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes registrarían un aumento del 30% en 2022, y totalizarán aproximadamente en U$S 14.100 millones.