Exportaciones crecieron 37% en primer trimestre del año y alcanzaron a US$2.896 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones del país en el primer trimestre de 2022 fueron de US$ 2.896 millones, lo que significa un aumento del 37% con respecto al mismo período en 2021, según el informe mensual de Comercio Exterior difundido por Uruguay XXI.

Asimismo, en marzo del 2022, incluyendo zonas francas, las exportaciones totalizaron los US$1.056 millones, lo que marcó un aumento del 28% respecto al mismo mes del año pasado.



El principal producto exportado fue la carne bovina, en US$ 268 millones, seguido por la celulosa en US$ 133 millones, el trigo con US$ 73 millones, los lácteos con US$ 61 millones y bebidas con US$ 53 millones.

A China se le exportó el 26% del total de los productos, a Brasil el 15%, a la Unión Europea el 7%, a Estados Unidos el 6% y a Argentina el 4%.



A su vez, el informe detalla que en 2021 se exportó US$ 118 millones a Rusia, que es el mercado 13° destino de los productos de Uruguay; y unos US$8 00.000 a Ucrania, que es el destino número 93.

El 42% de los productos enviados a Rusia el año pasado fueron lácteos (US$ 49 millones), el 29% fueron subproductos cárnicos (US$ 53 millones) y el 10% fue carne bovina (US$ 12 millones).