Exportaciones crecieron 23% en julio, con US$ 1.304 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las exportaciones crecieron un 23% en julio de este año respecto al mismo mes de 2021, con US$ 1.304 millones, según el último informe de Comercio Exterior de Uruguay XXI.

Además, en el acumulado de enero a julio de este año, las exportaciones crecieron un 36% respecto al período anterior, con US$ 8.186 millones en los primeros siete meses del año.



El principal producto que se exportó en julio fue la soja, con US$ 353 millones, seguido por la celulosa, con US$ 180 millones. La carne bovina se ubicó en el tercer lugar, con US$ 177 millones; el arroz, en cuarto puesto, con US$ 76 millones; y los productos lácteos estuvieron en quinto lugar, con US$ 69 millones.

Entre los principales destinos de las exportaciones estuvo China con el 25%, Brasil con el 19%, la Unión Europea con el 10%, Argentina con 9% y Estados Unidos con el 7%.

El tema del mes del informe fue la "negociación de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur para profundizar el relacionamiento comercial". En este marco, el documento señaló que Uruguay exportó US$ 20 millones en bienes en 2021 a Singapur; el bien principal fueron los productos lácteos (39%), seguido de cigarros (33%) y carne bovina (12%).