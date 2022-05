Las exportaciones de bienes en el año crecen 35% y alcanzan a US$ 4.000 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En abril de 2022 las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 1.115 millones, lo que ratifica el crecimiento que registran las exportaciones de bienes desde el año pasado.

En el mismo mes de 2021 se alcanzó los US$ 870 millones, esto es, una alza de 28,2%.



Así lo señala el Informe Mensual de Comercio Exterior de abril 2022, elaborado por el departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, difundido ayer.



Las exportaciones de carne bovina, soja, celulosa, vehículos, malta, madera, productos lácteos, plásticos y sus manufacturas explican el aumento interanual del 28%, según el informe. En contraposición, el arroz, los productos farmacéuticos, la cebada sin procesar y el concentrado de bebidas sufrieron caídas en sus exportaciones ese mes.

Top tres

El producto que más influyó en el alza interanual de las exportaciones de abril fue la carne bovina. Las ventas al exterior de ese bien alcanzaron los US$ 251 millones, con compras fundamentalmente de China (país que concentró el 60% de las adquisiciones), Estados Unidos (13%) y la Unión Europea (12%). Se exportó 62% más carne bovina que en abril de 2020.



En cuanto a la soja -el segundo producto más exportado-, sus ventas ascendieron a US$ 248 millones en el mes, esto es 60% por encima de abril de 2021.



En tercer lugar, la celulosa, tuvo ventas al exterior por US$ 248 millones, 60% más que en abril de 2021.

En menos

De los productos que registraron caídas, el arroz fue el de mayor incidencia, con ventas por US$ 26 millones, 7% por debajo de abril de 2021. Cabe señalar que el año pasado, Irak adquirió una partida de arroz por US$ 36 millones, que no se repitió este año. Los productos farmacéuticos también sufrieron caída en las ventas por la disminución de las compras de Francia, Paraguay y Brasil. Estas totalizaron US$ 8 millones.



La cebada sin procesar registró una caída de prácticamente todas sus ventas en abril. Las colocaciones del producto, que habían ascendido a US$ 10 millones en abril del 2021 y habían sido adquiridas por Brasil, China y Argentina, se discontinuaron este año.