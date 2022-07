Exportaciones aumentaron 39% en primer semestre; proyectan que 2022 cerrará con fuerte alza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones crecieron un 39% en el primer semestre del año respecto al mismo período de 2021, y alcanzaron los US$ 6.897 millones. Además, en junio las exportaciones aumentaron un 30% respecto al mismo mes del año pasado, con US$ 1.374 millones, según el último informe de Comercio Exterior de Uruguay XXI.

El documento también señala que “según las proyecciones de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes registrarán un incremento del orden de 30% en 2022, y totalizarán aproximadamente en U$S 14.100 millones”. Este sería "el crecimiento más fuerte desde que se tiene registro".



Además, señala el informe, “esto implica que, al finalizar este año, el valor de las exportaciones será 80% superior a 2020 y 55% superior a 2019 (pre-pandemia)”.



El texto dice que "los productos agrícolas serán los principales responsables del aumento previsto". "Los altos precios internacionales y la mejora del rendimiento de los cultivos explica la fuerte suba", añade.



En este sentido, explica que los productos con mayor incidencia en la proyección de 2022 son la soja (US$ 1.600 millones), el arroz (US$ 497 millones) y la malta (US$ 289 millones).



Lo que ocurrió en el primer semestre

En el período que va entre enero y junio, la carne bovina fue el principal producto exportado, con US$ 1.481 millones, mientras que la soja fue el segundo, con US$ 1.195 millones.



La celulosa quedó en tercer lugar (US$ 776 millones), los productos lácteos en cuarto (US$ 403 millones) y el concentrado de bebidas en quinto (US$ 318 millones).

Exportaciones de junio. Foto: Uruguay XXI

Por otra parte, los principales destinos de las exportaciones en el primer semestre del 2022 fueron China (30%), Brasil (12%), Argentina (9%), la Unión Europea (9%) y Estados Unidos (6%).