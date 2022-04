El explosivo aumento de las ganancias de UTE, ¿qué estuvo detrás?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa estatal de energía eléctrica UTE, facturó más en 2021, aunque también crecieron sus costos. ¿Qué pasó entonces con las ganancias del ente, con la transferencia de utilidades al Estado, la deuda y los juicios? El balance 2021 de la empresa da las respuestas.

En 2021 UTE dio ganancias por noveno año consecutivo, y las mismas aumentaron 268,3% respecto a 2020, según el balance auditado del ente.



La empresa pública tuvo utilidades por $ 18.180.496.104 (US$ 406,8 millones), mientras que en 2020 había tenido ganancias por $ 4.936,6 millones (US$ 116,6 millones).



El 2012 fue el último año en que el ente arrojó pérdidas, por US$ 176,3 millones en esa ocasión.

Una de las formas habituales de analizar la ganancia es en relación al patrimonio de la empresa. Ese ratio fue de 13,3% en 2021, había sido de 3,9% en 2020, de 6,2% en 2019 y de 10,3% en 2018.



¿Por qué UTE ganó más en 2020? El principal factor es el aumento en la facturación por energía eléctrica.



En 2021 las ventas de energía eléctrica alcanzaron a $ 81.203,2 millones (US$ 1.816,8 millones), un 41,6% más en pesos corrientes que en 2020.



Dentro de ello, las ventas de energía a nivel local aumentaron 8,8% en pesos corrientes, es decir casi estables en términos reales (ya que la inflación fue 7,96% en 2021). Por lo que la explicación de la mayor facturación del ente, viene por el lado de las exportaciones de energía eléctrica.

En efecto, en un año que tuvo una sequía importante en Brasil, sobre todo en la segunda mitad del mismo, las exportaciones de energía eléctrica (principalmente a ese destino) aumentaron 574%.



Otros ingresos se incrementaron en 23,9% y las pérdidas financieras se redujeron en 31,5%.



En tanto, los costos por ventas (compra de energía eléctrica de parques eólicos, biomasa y parques solares, lubricantes, salarios del personal, etc.) crecieron 19,9%. Así, la facturación del ente creció el doble de lo que lo hicieron los costos por ventas.



Por su parte, los gastos administrativos se incrementaron 6,9%, es decir por debajo de la inflación.



En 2021 UTE transfirió a Rentas Generales $ 3.004.921.602 (US$ 67,2 millones). En 2020 la transferencia a Rentas Generales fue por $ 5.581.603.000 (US$ 131,8 millones). La deuda neta de UTE sobre el patrimonio bajó durante el año pasado, al pasar de 49,3% en 2020 a 40,4% en 2021 y totalizaba $ 53.049 millones (US$ 1.186,9 millones).

El balance señaló que “existen 125 juicios en curso por un monto pretendido total de US$ 315.455.253”.



De ellos, “están provisionados aquellos que de acuerdo a la opinión profesional del área jurídica del grupo, es altamente probable que el resultado final del mismo, sea desfavorable”, agregó. Las provisiones por juicios del ente totalizaron US$ 42,4 millones, un 16,6% menos que en 2020.