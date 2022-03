¿Cómo se evalúa la sostenibilidad de las empresas? Claves para entender el Dow Jones Sustainability Index

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez se habla más de la sostenibilidad de la empresas. Ahora, ¿cómo se mide a las mayores compañías del mundo? ¿Quiénes se encargan de hacerlo? ¿Desde cuándo se realiza un seguimiento? BBVA explicó en un comunicado divulgado este viernes que el Dow Jones Sustainability Index se creó en 1999 y que, en su última edición, estaba compuesto por 322 grandes compañías.

El banco cuenta que, "al principio, pocas empresas estaban interesadas en salir en esta estricta selección". Sin embargo, "hoy, la sostenibilidad es inevitable".

¿Cómo surgió? En 1995, Reto Ringger "fundó en Suiza el grupo Sustainable Asset Management" y, en ese momento, "casi nadie pudo ver la importancia del cambio que estaba por llegar". Bajo las siglas SAM, creó el "primer fondo de inversión centrado en exclusiva en activos sostenibles".



"Una de las primeras acciones de la nueva compañía fue crear un índice de referencia para saber qué era sostenible y qué no, qué compañías estaban realmente centradas en desarrollar negocios social y medioambientalmente responsables", indica.

La historia sigue de la siguiente manera: "En 1999, SAM y Standard and Poor's, una compañía de análisis de negocio de Estados Unidos más conocida como S&P, lanzaban la primera edición del Dow Jones Sustainability Index".



¿Cuál era el objetivo? "Evaluar el desempeño en términos de sostenibilidad de las mayores empresas del planeta y destacar a los líderes de cada industria", señala.



Florian Kiesel, experto en finanzas corporativas y profesor de la Universidad de Bolzano, citado en el comunicado, dice: “Cuando el índice se creó en los años noventa, apenas había compañías interesadas en él. Pero su relevancia ha aumentado y formar parte de él se ha convertido en algo muy importante para la mayoría de las empresas”.

La lógica detrás del índice.

"La familia del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) está hoy formada por un índice global y varios regionales. Todos son actualizados con regularidad y siguen el desempeño de las empresas de mayor tamaño en términos de sostenibilidad. En el índice mundial, por ejemplo, toma las 2.500 mayores compañías en el Dow Jones Global Total Stock Market Index (que recoge solo empresas en bolsa) y selecciona alrededor del 10% más sostenibles. En la última edición, estaba formado por 322 grandes empresas", explica el comunicado.



Kiesel señala que "el índice se elabora teniendo en cuenta dos factores: el tamaño de la empresa y su rating ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés)". Desde 2021, la empresa que analiza los datos y elabora este rating es S&P Global. “Las empresas no pueden solicitar ser incluidas en el índice como tal, la única forma de hacerlo es actuar de forma sostenible”, destaca.

Entonces, "una vez las empresas han sido seleccionadas por el DJSI en función a su tamaño y al rating de S&P Global, entran en juego una serie de criterios y fuentes de información para evaluar la sostenibilidad real de la compañía. Estos son el Corporate Sustainability Assessment (un cuestionario elaborado anualmente con la colaboración de las empresas), la propia documentación de las organizaciones, el análisis de la información pública y las apariciones en los medios de comunicación (que en la actualidad elabora RepRisk ESG Business Intelligence) y otros datos facilitados por las empresas", añade el comunicado.



Kiesel indica que, "antes de elaborar el índice, S&P Global ESG Research utiliza los datos de RepRisk para detectar controversias en las compañías y analiza cómo las compañías reaccionan ante ellas e intentan solucionarlas".



Asimismo, dice que el "ecoblanqueamiento no es una estrategia sostenible a largo plazo. Llega un momento en que existe demasiada diferencia entre la realidad y la información que envía la empresa y esta brecha es muy difícil de cerrar. Además, esto entraña riesgos de reputación muy importantes".

BBVA también aclara que, "acabar siendo incluido en el Dow Jones Sustainability Index tampoco es el final del camino. Desde el primer momento, las empresas en el DJSI son monitorizadas diariamente para detectar conflictos y analizar cómo estos son resueltos. Si el problema en sí o la forma en que se reacciona no son adecuados, la empresa puede acabar siendo excluida del índice. Por ejemplo, un desastre medioambiental catastrófico o una violación clara de los derechos humanos puede acabar con la expulsión de la compañía".



¿El Dow Jones Sustainability Index es el único que existe? No, pero "sigue siendo de los más estrictos, además de contar con la trayectoria más dilatada", comenta la entidad financiera.



En el comunicado la compañía informa que BBVA "se ha convertido en el banco más sostenible del mundo, junto a la entidad surcoreana KB Financial Group. Ambos obtienen la mayor puntuación dentro de la categoría de bancos a nivel global".