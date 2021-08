La estrategia del gobierno: el rol “a lo Bélgica” y el acuerdo comercial que “debería” tener

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La estrategia comercial de Uruguay y el planteo oficial para lograr una mayor apertura del Mercosur -y así poder avanzar en acuerdos unilaterales con mercados fuera del bloque-, ha provocado rispideces en los últimos meses entre los socios comerciales de la región. La tensión se ha dado principalmente a ambos lados del Río de la Plata. Entre acusaciones de “lastre” e invitaciones a “bajarse del barco”, los mandatarios de ambos países han hecho públicas sus diferencias en relación a la estrategia comercial y el rol que creen que debe tener el Mercosur.

A mediados de agosto, el presidente Luis Lacalle Pou viajó a la residencia presidencial de Olivos a reunirse con Alberto Fernández, en una clara señal política de distender la relación bilateral luego de las confrontaciones que marcaron la Cumbre del Mercosur en el mes de marzo.



Además de la flexibilización del Mercosur para que los países puedan avanzar de forma unilateral en la concreción de acuerdos, otro tema en las negociaciones del bloque tienen que ver con el objetivo de reducir drásticamente el Arancel Externo Común (AEC), propuesta impulsada por Brasil, respaldada por Uruguay pero aceptada parcialmente por Argentina.



Sin embargo, según informó La Nación, el gobierno de Fernández busca ahora “seducir” a Brasil con una rebaja consensuada del AEC y que de esa forma pierda peso el planteo de Uruguay. Desde el gobierno de Lacalle Pou la lectura es totalmente opuesta. “En el último encuentro de presidentes, Brasil no objetó la posición de Uruguay, la acompañó, y al día siguiente (Jair) Bolsonaro explícitamente la respaldó. Uruguay entiende que al momento esa es la posición de Brasil”, afirmaron a La Nación fuentes cercanas al canciller uruguayo, Francisco Bustillo.

En ese contexto, el embajador de Uruguay en Brasil, Guillermo Valles, explicó la postura y la estrategia comercial del país en el marco de su comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento brasileño. En esa instancia, el diplomático afirmó que Uruguay “solamente” pide un “sinceramiento” del Mercosur dado que la flexibilidad es una cualidad que acompaña al bloque desde su creación.



Valles es un diplomático de extensa trayectoria que fue vicecanciller y director de comercio internacional de la Unctad.

A propósito de los acuerdos internacionales, “Uruguay dice simplemente que el Mercosur no debe imponer un ritmo de apertura a otros socios que no están en condiciones de progresar en esas negociaciones externas”, indicó Valles y remarcó que por lo tanto, tampoco debe ser un instrumento para “prohibir ni limitar”, especialmente a economías como la uruguaya que representan el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del Mercosur.



El diplomático explicó que los tiempos históricos cambiaron pero que Uruguay mantiene la misma posición con respecto a su estrategia comercial y la relación con los socios regionales.

Pese a defender los intereses del Mercosur y sus integrantes, según Valles el país “quiere ser el primero” del bloque en salir al mundo para poder cerrar acuerdos comerciales, que no solo beneficien al país en términos de lograr reducir las tarifas de exportación, sino también al mundo que demandará un 50% más de alimentos en 2050. “El Mercosur representa el 30% de las exportaciones netas de alimentos. Es una obligación moral de nuestros pueblos abastecer al mundo”, afirmó Valles.

Pasado, presente y futuro.

El embajador hizo un repaso histórico de los valores del Mercosur y el rol “protagónico” que Uruguay tuvo en la creación del bloque. “Los intereses por preservar el Mercosur estuvieron siempre, están ahora y estarán en el futuro”, afirmó Valles y remarcó que Uruguay “es un país integracionista” no solo por un mandato constitucional sino también histórico.



Asimismo, Valles explicó que el interés de Uruguay es “un interés de todos” los partidos políticos. “Las tres grandes fuerzas políticas de Uruguay mantienen exactamente la misma posición”, aseguró.

Bandera de países que integran el Mercosur. Foto: Archivo El País

La única diferencia según indicó el embajador es que los tiempos cambiaron y la realidad actual demanda que Uruguay y los socios del Mercosur “tenemos que estar y formar parte” de los “clubes” mundiales en los que se debaten las normas del comercio. “No podemos ser rule takers (tomadores de reglas), tenemos que participar de los foros donde las normas son debatidas”, afirmó Valles.



Sobre este punto, el embajador dijo que Uruguay “debería integrar” el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por sus siglas en inglés), conformado por países como Australia, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, entre otros, para poder estar cerca de los importadores netos de alimentos en Asia y evitar las tarifas “absolutamente discriminatorias” que hoy pagan los productos uruguayos.



“Lo que estamos planteando hoy en el Mercosur no es nada extraño. No hay nada sorpresivo”, afirmó Valles. En ese sentido, habló sobre los tres principios básicos que están insertos en el bloque desde el Tratado de Asunción (firmado en 1991 y a partir del cual se creó el Mercosur): gradualismo, flexibilidad y equilibrio.



“Entonces la flexibilidad no es algo nuevo en el Mercosur” y fue “absolutamente” utilizada en el pasado dijo Valles y puso como ejemplo algunas negociaciones que han hecho los integrantes del bloque con terceros países las cuales tuvieron ritmos diferentes y excepciones especiales.

“Uruguay fue el primero en tener un acuerdo con México de libre comercio, mismo dentro de las reglas de Mercosur. Brasil también después. Paraguay sin embargo todavía no tiene un acuerdo de esa especie.¿Y el Mercosur entró en una fase de pulverización institucional? No, porque teníamos un acuerdo en cómo utilizar esa flexibilidad”, remarcó el embajador.

La agenda Mercosur “es mucho más rica” El embajador afirmó que la agenda del Mercosur “es mucho más rica que lo que se quiere limitar diciendo que pedimos flexibilidad porque flexibilidad tenemos desde el día uno”. Según explicó Valles, desde el punto de vista de Uruguay la agenda del Mercosur “no se limita a cuestiones mercantiles”. En este sentido, indicó que el país trabaja actualmente con las autoridades de Brasil en diferentes aspectos que buscan mejorar la competitividad de los productos de ambos países a partir de la mejora de la infraestructura.