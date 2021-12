Se enlenteció el negocio para UTE y Ancap con Brasil, ¿qué pasó y qué hará el gobierno?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Desde fines del año pasado, Brasil atraviesa una de las peores sequías de los últimos años que han llevado a que el vecino país recurra a la importación de energía eléctrica desde Uruguay. Esto ha significado, entre otras cosas, ganancias extraordinarias para la empresa pública y también para Ancap dado que a septiembre, el ente le lleva vendidos unos 360.000 metros cúbicos (m3) de gasoil que posteriormente son utilizados por UTE para generar esa energía eléctrica y exportarla.

Ese negocio, calificado como excepcional por parte de las autoridades de las empresas estatales y también por parte del gobierno, fue el motivo para que el Poder Ejecutivo decidiera por tercer mes consecutivo no ajustar las tarifas de los combustibles como lo sugería el régimen de Precios de Paridad de Importación (PPI) que calcula mensualmente la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).



Sin embargo, ayer la presidenta de UTE, Silvia Emaldi manifestó que en las últimas dos semanas la empresa estatal no ha exportado energía eléctrica a Brasil, “dado que el país vecino ha mejorado levemente su situación hidrológica y eso hace que requiera menos energía”.



De acuerdo con la presidenta de UTE, las ofertas de energía eléctrica que la empresa hace a Brasil “son semanales y el país vecino las va tomando de acuerdo a sus necesidades”.



En ese sentido, la jerarca explicó que actualmente se retomó la exportación de energía eléctrica a Brasil pero “solo en horarios de la madrugada hasta las primeras horas del día”, por lo que “cambió un poco el escenario que teníamos en meses anteriores, en particular en septiembre” cuando se dio el récord de ventas al país vecino, explicó Emaldi.

Por ese motivo y con el objetivo de consolidar el intercambio energético con Brasil, más allá de condiciones climáticas puntuales, es que próximamente las autoridades de UTE viajarán hacia el país vecino junto con el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini para buscar acuerdos que permitan la exportación de energía desde Uruguay a Brasil con mayor regularidad.



El objetivo es “coordinar algunas acciones que hagan que este suministro (de energía eléctrica) tenga cierta regularidad, por lo menos en los primeros meses del año que van a ser difíciles para Uruguay también porque están pronosticadas muy pocas lluvias hasta fines de marzo”, indicó Emaldi.



En ese sentido, remarcó que tanto desde UTE como desde el MIEM se encuentran “analizando y buscando alternativas para llegar a acuerdos (de suministro de energía) que ojalá puedan ser de forma más regular y no tan coyunturales como han sido hasta el momento”.

En relación a si las ganancias provenientes del negocio de exportación de energía a Brasil puedan verse reflejadas en una reducción de las tarifas de UTE, su presidenta indicó que estas ya han sido rebajadas un 2% en lo que va del año.



“La inflación estará en el orden del 7% y UTE ajustó (las tarifas) en un 5%, por lo que en términos reales en 2021 bajaron un 2%. Además aquellos clientes que se pasaron a tarifas inteligentes, que ya son 180.000, cuentan con una reducción en la tarifa (que está) en el orden del 15% y más”, señaló la titular de la compañía estatal.

No obstante, Emaldi explicó que analizan junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) las variables que impactan en el programa financiero de UTE con las variables macroeconómicas del país para evaluar diferentes escenarios, pero “será el Poder Ejecutivo quien determinará cuál será el ajuste de tarifas” de cara al 2022, señaló.



Las declaraciones de Emaldi fueron realizadas en rueda de prensa ayer, al término del desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), en el que también participaron el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez; el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), José Amorín Batlle y el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.



Bajo la consigna: “Empresas públicas, realidades y proyectos”, durante el desayuno de ADM los presidentes de las empresas estatales expusieron sus principales desafíos, objetivos y estrategias de gestión.



En el caso de Ancap, Stipanicic explicó que la situación de la empresa pública al ingresar el nuevo directorio “no era cómoda” dado que en 2020 Ancap “tenía un patrimonio inferior al de 2002 y el doble de deuda financiera”.

Para poder cambiar la situación, el presidente de la petrolera hizo referencia al cambio de modelo que comenzó a implementar basado en la gestión. “No van a ver ni a este presidente ni a nadie del directorio cortando cintas por el país, inaugurando plantas o grandes obras. Nuestro foco es la gestión y reordenar una casa que en sus 90 años siempre fue sumamente profesional, altamente calificada y con un prestigio incuestionable. Un tropezón no es caída pero de esos tropezones hay que aprender y sacar enseñanzas”, dijo Stipanicic.



Por su parte, Gurméndez puso el foco en las inversiones que ha realizado Antel para asegurar la conectividad en el “interior profundo” del país y dijo que entre los principales desafíos está mantener el liderazgo en el nuevo marco de portabilidad numérica, así como el desafío de desplegar la tecnología 5G.



En tanto, el presidente del BSE repasó los últimos logros de la institución y dijo que dos de los principales objetivos tienen que ver con: lograr una acreditación internacional que certificará al hospital del BSE como referencia en la región y tratar de generar interés en el mercado de renta vitalicia para que las empresas privadas entren a competir en el sistema junto al banco estatal.