El empresario Cristiano Rattazzi explicó por qué motivo decidió venir a vivir a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El empresario y expresidente de FIAT Argentina Cristiano Rattazzi, radicado en Uruguay desde hace tiempo, dijo que llegó al país desplazado por la cantidad de impuestos que enfrentaba en Argentina.

“En todo el mundo, se trata de seducir a los jubilados. Y a mí como jubilado no me ocurrió eso. Es increíble la cantidad de impuestos que hay acá. Por eso decidí irme a otro lado”, dijo entrevistado por LN+.



“Yo tenía todo mi patrimonio afuera. Y empezaron a aparecer unos impuestos distorsivos. Si seguían llegando, en diez años me quedaban sin patrimonio. Por eso dije, ‘me voy a un país tranquilo y encantador’. Se me hacia muy pesada la situación que estaba viviendo la Argentina”, cerró.

Rattazzi criticó el funcionamiento del Gobierno de Alberto Fernández, a nivel económico y social. “Algo no funciona”, señaló tras referirse al problema de la inflación, la pobreza y la “poca cultura de trabajo” que afectan al país.



“Toda la maquinaria del Gobierno afronta una crisis enorme. Algo no funciona. Escuchamos a un oficialismo que dice que va a resolver los problemas y crear una Argentina pujante, pero el Gobierno lo único que sabe hacer es dar limosnas y planes. No puede dar valor”, sostuvo en Comunidad de Negocios.



Y agregó: “El país está muy mal. Otros dan datos de que está creciendo todo. Yo no lo veo así”. Luego, puso el foco en el fenómeno inflacionario e insistió en que la administración de Fernández “no tiene muy claras las razones que la generan”. “Tenemos todo desparramado y mal hecho”, precisó.



También se refirió a una posible escenario de hiperinflación y dejó en claro que “todo puede ser”, a la vez que destacó: “El impacto no se sentiría tanto dentro del ámbito empresarial pero si pegaría duro en las personas de bajos recursos”.



Para reencaminar el rumbo económico y monetario, Rattazzi propuso dos soluciones. En primer lugar, consideró necesaria una “reforma total del Estado”. “La macro tiene que funcionar como funciona en todos los países. No se puede seguir viviendo así, en un populismo sin plata. Es muy complicado”, explicó.



Luego, se centró en la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Rattazzi, al igual que lo hizo Javier Milei, insistió en que “el peso ya no se puede recuperar, debido a que tiene una costo psicológico y laboral muy altos”. “Hay que entrar en un sistema como el de Europa. Lo tuvimos en un momento con la convertibilidad, que mató la inflación por 10 años”, detalló. Y completó: “Creo que se puede estabilizar a la Argentina con algún tipo de convertibilidad. Se puede muy bien dolarizar o eurizar. Lo que no se puede pensar es que los argentinos hagan lo que hizo Israel, que tardó diez años en recuperar su moneda. Esto es un atajo”.