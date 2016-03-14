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El País Negocios Noticias

Empeora la recesión en Brasil; el PIB lleva once caídas seguidas

14/03/2016, 15:35
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Protestas en Brasil contra Dilma Rousseff. Foto: AFP
People gather at Copacabana beach in Rio de Janeiro to protest against Dilma Rousseff government on March 13, 2016. Protesters, many draped in the Brazilian national flag, poured into the streets of Brasilia and Rio de Janeiro on Sunday at the start of mass demonstrations seeking to bring down President Dilma Rousseff. AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA BRAZIL-CORRUPTION-PROTEST
VANDERLEI ALMEIDA/AFP

La actividad económica en Brasil cayó en enero por undécimo mes consecutivo, mostraron datos oficiales divulgados hoy lunes, que indican que la recesión en el país sudamericano ha seguido empeorando al inicio de este año.

El Banco Central de Brasil dijo que el índice de actividad económica IBC-Br, que mide a los sectores agrícola, de la industria y de servicios, cayó un 0,61% en enero con respecto al mes anterior, dijo el banco. Un sondeo de Reuters a 13 analistas había proyectado un incremento de 0,10% en el indicador.

El índice IBC-Br es visto como un indicador de los datos del producto interno bruto difundido trimestralmente por la agencia de estadísticas del país, IBGE.

Se espera que el PIB de Brasil se contraiga 3,5% en 2016, luego de una contracción del 3,8% el año anterior, según un sondeo semanal del banco central.

Sobre una base anual, el índice IBC-Br de enero cayó 8,12% desde el mismo mes de 2015, dijo el banco central.

Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconoció los efectos negativos de la crisis brasileña sobre la economía uruguaya. "La situación de Brasil es muy delicada. Las cifras que se han conocido últimamente son muy preocupantes. Brasil habría cerrado el año pasado con un 4% de caída de su producto que supera todas las malas predicciones que había anteriormente, un déficit fiscal muy agudo y una inflación que está muy cerca del 12%, y eso repercute en Uruguay. Brasil hasta hace no muy poco tiempo era nuestro principal cliente en bienes, hoy ya no lo es, ha sido desplazado por China, y eso en la frontera se siente", había señalado Astori afirmó poco antes de participar del Consejo de Ministros realizado en Rivera el lunes 7 de marzo.

La crisis económica en la mayor economía de América Latina ha puesto en riesgo al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Cientos de miles de brasileños inundaron las calles del país el domingo para protestar, lo que podría alentar al Congreso a iniciarle un juicio político, dijeron analistas. (Con información de Reuters)

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Protestas en Brasil contra Dilma Rousseff. Foto: AFP

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