El elogio para Uruguay y los cientos de millones de dólares que le dará un organismo

La visita relámpago de Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe dejó en claro que el organismo ve a la economía uruguaya como una de las más destacadas de la región y que el Mercosur es un bloque al que le falta “dinamismo y encadenamiento”.

Así lo manifestó en una reunión con periodistas, luego de haber estado con la Comisión de Futuros en el Parlamento el día previo, y minutos antes de un encuentro previsto con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, entre otras autoridades.



Mientras, ayer en Washington, el directorio del BM aprobó la estrategia con Uruguay para período 2023-2027, con un compromiso de US$ 693,5 millones. De ese monto, US$ 127,5 millones son en proyectos de inversión financiados por el BM en educación, agricultura y gobierno electrónico, US$ 539 millones en una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, del Grupo BM) al sector financiero, y US$ 27 millones de la Corporación Financiera Internacional (también del BM) en apoyo al sector privado.



“Uruguay es un ejemplo de innovación en áreas en las que el mundo enfrenta desafíos inmensos, como el crecimiento verde, la adaptación al cambio climático, y la producción sostenible de alimentos”, sostuvo Jordan Z. Schwartz, director del BM para el Cono Sur.



En ese sentido, Jaramillo destacó el bono sostenible que presentó el gobierno uruguayo en octubre pasado, por su “estructura especial con unas metas cuantificadas”, lo que es novedoso para el organismo.

Mercosur

Consultado sobre la posición de Uruguay de buscar un Mercosur más flexible, Jaramillo señaló: “Encontramos que al Mercosur le ha hecho falta mucho mayor dinamismo, más comercio y más encadenamiento, y más de lo que sí ha funcionado en otras latitudes”, como, por ejemplo, en Asia.



Aclaró que gran cantidad de economías asiáticas lograron encadenarse a Japón con muy buenos resultados. “Japón empezó a buscar lugares donde instalar plantas para hacer procesos intermedios, empeza- ron los encadenamientos y así Asia logró que países como China, Vietman, Malasia, ha-yan logrado crecimientos muy fuertes en los últimos 15 años”, afirmó.



Algo muy distinto ocurre en América Latina, donde el BM no ha visto mayor éxito.

“Tal vez sí México con el Nafta (el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá), porque si uno visita la parte alta del país se ve una transformación muy profunda. Realmente el acceso al mercado de Estados Unidos y de Canadá generó un auge de inversión y enorme desarrollo en esa región. Lamentablemente no se ha regado en todo el país. Pero el Mercosur no ha sido particularmente exitoso en eso”, opinó.



¿Qué puede hacer Uruguay en ese contexto? Jaramillo, sin querer dar detalles (no ha profundizado mucho en el tema últimamente, dijo), igual recomendó que Uruguay mantenga diversificado su comercio. “Creo que Uruguay, dentro de eso, lo ha hecho bastante bien”, reconoció.



El representante del BM dijo interpretar “el deseo” del gobierno uruguayo de estar vinculado al Pacífico, “donde se ven motores de desarrollo más dinámicos”, y reafirmó que es “buena idea” pensar que “cuanto más diversificado estén el comercio y las fuentes de inversión, mejor”.

Diagnóstico

Según el BM, Uruguay es un “país exitoso en la región” con un nivel de ingresos “relativamente buenos”, al haber pasado la línea de ingresos altos per cápita en 2013. Pero a partir de 2014 se quedó con una tasa promedio menor de la esperada.



El economista evaluó que en 2020 tuvo un decrecimiento del 6% mientras la región cayó 7%, por la pandemia, con recuperación sostenida desde entonces.



Para cierre de este año, la tasa estimada de crecimiento está en orden del 5%, es una cifra alta para el contexto de la región, que en promedio crecerá un 3%.



Sobre el déficit fiscal, el BM calcula que cerrará en 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año. “Uruguay tiene el nivel riesgo país más bajo de toda la región” (que ayer cerró en 93 puntos básicos), apuntó Jaramillo.



Estos indicadores vistos como positivos por el organismo hicieron que definieran una agenda no tan amplia para Uruguay, a diferencia de países con ingresos menores. Y se focalizaran principalmente en las áreas de capital humano y crecimiento o agenda verde.

Lo que viene

Para el vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, “los grandes motores de la economía mundial están debilitándose”. Recordó que Europa está entrando en recesión, China que venía creciendo al 8% se desacelera al 4% y Estados Unidos con la economía frenada por las subas de tasas de la Reserva Federal.



“No va a ser un año bueno, el 2023. Con los tres motores de la economía global creciendo poco, vamos a ver un año mediocre”, afirmó Jaramillo.



Así América Latina crecerá al 3% el año próximo “y va a seguir apretado en 2024, con un crecimiento de 1,6%. Uruguay seguirá por encima de la región pero con tasas no tan positivas como las de este año”, afirmó.